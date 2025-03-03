兩會｜劉結一：中國將實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放

全國政協十四屆三次會議新聞發佈會今日（3日）舉行。大會新聞發言人劉結一表示，中國開放的大門只會越開越大，將實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放。



大會新聞發言人劉結一（右二）。（新華社）

中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變

在經濟問題上，劉結一表示，2024年中國經濟穩中有進，高質量發展扎實推進，全國國內生產總值超過134萬億元，增速達到5%，在世界主要經濟體中名列前茅。

劉結一說，我們也清醒認識到，當前內外環境發生深刻複雜變化，中國經濟運行面臨一些困難和挑戰，消費需求仍然不足，一些領域風險仍待化解，但更重要的是中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。比如我們有顯著的制度優勢，有超大規模市場優勢，新型消費潛力加速釋放，有產業體系配套完整的優勢，製造業規模連續15年居世界首位。中國經濟的巨輪從來都是在劈波斬浪中揚帆遠航的，只要我們正視困難，堅定信心，貫徹落實好黨中央決策部署，中國經濟高質量發展就一定能夠不斷邁上新台階。

中國開放的大門只會越開越大

劉結一又表示，中國堅定站在歷史正確的一邊，開放的大門只會越開越大。我們將持續完善高水平對外開放體制機制，穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放佈局，完善推進高質量共建「一帶一路」機制，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放。我們將持續推動落實全球發展倡議，推動經濟全球化向著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展。

「北上南下」「雙向奔赴」蔚然成風

劉結一回應港澳相關問題時表示，粵港澳大灣區高質量發展正不斷豐富「一國兩制」的生動實踐，2024年港珠澳大橋客流車流再創新高。

劉結一列舉了一組數據：春節期間，港澳居民來內地260多萬人次。去年內地旅客前往香港達3400萬人次，前往澳門近2450萬人次，分別同比增長約27%和29%。「北上南下」「雙向奔赴」蔚然成風。

此外，深中通道、黃茅海跨海通道建成通車，大灣區城市群「硬聯通」進一步完善。同時，「軟聯通」持續提升，一系列便民利企措施相繼落地，人員、貨物、資金、數據等要素流動更加高效便捷，大灣區跨境直通救護車已經「點對點」運送病人。