兩會｜全國人大三次會議3月5日至11日舉行　將審議代表法修正草案

十四屆全國人大三次會議於今日（4日）中午12時在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，《香港01》全程直播。

大會發言人婁勤儉介紹，十四屆全國人大三次會議於3月5日至11日舉行，會期7天，共召開3次全體會議。



婁勤儉介紹，十四屆全國人大三次會議將於3月5日上午開幕，3月11日下午閉幕，會期7天，共安排3次全體會議。

大會議程共有7項，包括審議政府工作報告等6個報告，審議《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法（修正草案）》的議案。

會議期間將舉行3場記者會，國務院有關部門將分別就外交、經濟、民生主題回答記者提問。

3月4日，十四屆全國人大三次會議新聞發布會。（香港01直播截圖）

婁勤儉表示，十四屆全國人大二次會議以來，全國人大常委會充分發揮人大在立法工作中的主導作用，著力推動中國特色社會主義法律體系與時俱進、發展完善。一年來，審議法律案39件，通過了其中的24件，包括制定法律6件、修改法律14件，作出有關法律問題和重大問題的決定4件。

十四屆全國人大三次會議大會發言人婁勤儉。（香港01直播截圖）

通過deepdeek 興起可以看到中國的創新性和包容性

婁勤儉稱，DeepSeek公司取得的重大進展，代表著一批中國公司在人工智能領域的崛起。DeepSeek公司堅持開放開源的技術路線，開源共享推動了人工智能技術在全球的普遍應用，為世界貢獻了「中國智慧」。通過DeepSeek這類公司的興起，我們可以看到中國在科技發展上的創新性和包容性。

中國高度重視人工智能技術發展及風險防範

婁勤儉指出，中國高度重視人工智能技術發展及風險防範。中國依法保護數據隱私和安全，同時反對泛化國家安全概念，反對將經貿科技問題政治化，中方提出《全球人工智能治理倡議》，推動彌合科技鴻溝，避免科技創新成為富國和富人的遊戲。中方願同世界各國一道，繼續為推動人工智能健康發展，促進世界經濟增長，增進各國人民福祉而努力。

推動民營經濟促進法盡快出台

婁勤儉稱，去年12月，民營經濟促進法草案由國務院提請全國人大常委會初次審議；上個月又進行了再次審議。草案第一次將堅持「兩個毫不動搖」、促進「兩個健康」寫入法律，把黨中央關於促進民營經濟發展的重大方針、政策舉措上升為法律規範，對於保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護等具有重大而深遠的意義。下一步將根據常委會繼續審議情況和各方面的意見建議，認真做好草案修改完善工作，推動法律盡快出台。

中美經貿關係的本質是互利共贏

婁勤儉表示，中美經貿關係的本質是互利共贏。建交46年來，中美貿易額增長了200多倍，雙向投資存量約2500億美元，不僅為各自人民帶來實實在在的利益，也有力促進了全球經濟發展。

婁勤儉稱，國與國之間的貿易理應遵守世界貿易組織規則，貿易爭端理應在世貿組織框架內解決。美方單邊加徵關稅的做法違反了世貿組織規則，干擾全球產業鏈、供應鏈安全穩定。希望美方與中方相向而行，通過平等磋商找到解決問題的辦法，中方也願同世界各國加強合作，共同維護來之不易的多邊貿易體制，反對單邊主義、保護主義，攜手推動普惠包容的經濟全球化。

3月4日，十四屆全國人大三次會議新聞發布會。（香港01直播截圖）

大會將審議代表法修正草案

婁勤儉表示，提請本次大會審議的代表法修正草案，貫徹全過程人民民主重大理念，進一步拓展和深化「兩個聯繫」制度機制，支持和保障代表當好黨和國家聯系人民群眾的橋樑。

對中國經濟的前景充滿信心

當前，中國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰。但中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。中國經濟從來都是在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大，「我們對中國經濟的前景充滿信心」。

中歐是相互成就的夥伴

婁勤儉稱，中方高度重視對歐關係。作為全球兩大和平、建設性力量，中歐關係健康穩定發展符合雙方根本和長遠利益，符合國際社會的共同期待。2025年是中歐建交50週年。50年來的事實一再證明，中歐沒有根本利害衝突，也沒有地緣政治矛盾，是相互成就的夥伴。

全國人大常委會將依法加強政府債務管理情況監督

截至去年底，2024年2萬億元置換債券額度已全部發行完畢，大部分地區已完成置換。2025年2萬億元置換債券發行相關工作已經啟動。全國人大常委會將依照有關法律規定，加強政府債務管理情況的監督，特別是加強增加地方政府債務限額置換存量隱性債務實施情況的跟蹤監督，推動進一步加強政府債務管理。

3月4日，十四屆全國人大三次會議新聞發布會。（香港01直播截圖）

中國國防費占GDP比重低於世界平均水平

國防預算是中國國家總體預算的一部分。中國國防費從2016年起連續9年保持個位數增長，國防費占國內生產總值的比重多年維持在1.5%以內，低於世界平均水平。

全力支持港澳參與粵港澳大灣區建設

婁勤儉稱，建設粵港澳大灣區是重大國家戰略。中央已出台一系列政策舉措，全力支持香港、澳門參與粵港澳大灣區建設。大灣區基礎設施「硬聯通」、規則機制「軟聯通」、粵港澳居民「心聯通」不斷提升。

中國始終與全球南方同呼吸、共命運

全球南方國家過去20年對世界經濟增長的貢獻率高達80%。全球南方群體性崛起，是世界大變局的鮮明標誌。作為發展中國家、全球南方的一員，中國始終同全球南方同呼吸、共命運，始終是南南合作的參與者、引領者。