兩會・直播｜全國人大三次會議3月5日至11日舉行

十四屆全國人大三次會議於今日（4日）中午12時在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，《香港01》全程直播。

大會發言人婁勤儉介紹，十四屆全國人大三次會議於3月5日至11日舉行，會期7天，共召開3次全體會議。



婁勤儉介紹，十四屆全國人大三次會議將於3月5日上午開幕，3月11日下午閉幕，會期7天，共安排3次全體會議。

大會議程共有7項，包括審議政府工作報告等6個報告，審議《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法（修正草案）》的議案。

會議期間將舉行3場記者會，國務院有關部門將分別就外交、經濟、民生主題回答記者提問。

3月4日，十四屆全國人大三次會議新聞發布會。（香港01直播截圖）

婁勤儉表示，十四屆全國人大二次會議以來，全國人大常委會充分發揮人大在立法工作中的主導作用，著力推動中國特色社會主義法律體系與時俱進、發展完善。一年來，審議法律案39件，通過了其中的24件，包括制定法律6件、修改法律14件，作出有關法律問題和重大問題的決定4件。

十四屆全國人大三次會議大會發言人婁勤儉。（香港01直播截圖）

通過deepdeek 興起可以看到中國的創新性和包容性

婁勤儉稱，DeepSeek公司取得的重大進展，代表著一批中國公司在人工智能領域的崛起。DeepSeek公司堅持開放開源的技術路線，開源共享推動了人工智能技術在全球的普遍應用，為世界貢獻了「中國智慧」。通過DeepSeek這類公司的興起，我們可以看到中國在科技發展上的創新性和包容性。

中國高度重視人工智能技術發展及風險防範

婁勤儉指出，中國高度重視人工智能技術發展及風險防範。中國依法保護數據隱私和安全，同時反對泛化國家安全概念，反對將經貿科技問題政治化，中方提出《全球人工智能治理倡議》，推動彌合科技鴻溝，避免科技創新成為富國和富人的遊戲。中方願同世界各國一道，繼續為推動人工智能健康發展，促進世界經濟增長，增進各國人民福祉而努力。