美國再以芬太尼為由對華加徵10%關稅　外交部：恩將仇報

美國再次以芬太尼（fentanyl）為由對中國加徵10%關稅，中國外交部發言人林劍周二（4日）回應時批評，美方通過加徵關稅施壓訛詐，這是恩將仇報。



林劍表示，美方執意以芬太尼問題為借口，再次對中國輸美產品加徵關稅，中方多次闡明反對立場，採取的反制措施完全是維護自身權益的正當、必要之舉。芬太尼問題的根源在於美國自身。中方出於人道主義和對美國人民的友好情誼，採取有力措施幫助美國應對芬太尼問題，這是有目共睹的，美國各界人士多次對中方表示感謝。

然而，美方非但不領情，反而對中國抹黑推責，通過加徵關稅施壓訛詐，這是恩將仇報，不僅解決不了美國自身的問題，還將嚴重破壞雙方在禁毒領域的對話與合作。

林劍重申，中國人民從來不信邪，不怕鬼，從來不吃霸道霸淩那一套，施壓、脅迫和威脅不是同中方打交道的正確方式，對中國搞極限施壓，那是找錯了對象，打錯了算盤。美方如果真想解決芬太尼問題，就應該在平等、尊重、互惠的基礎上，同中方磋商解決各自關切。美方如果別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或者別的什麽戰，中方將奉陪到底，「我們奉勸美方收起霸淩嘴臉，趁早回到對話合作的正確軌道上來」。