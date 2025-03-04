兩會｜中科院院士喬紅：中國人形機器人邁向新突破

全國政協十四屆三次會議第一場「委員通道」集體採訪活動周二（4日）14時在人民大會堂中央大廳北側舉行，全國政協委員、多模態AI系統實驗室主任、中科院院士喬紅表示，中國機器人技術已經得到飛躍式發展，和國際先進水平的距離顯著減少。



喬紅表示，近三年，中國工業機器人的裝載量達到全球二分之一以上，人形機器人技術迅猛發展。人形機器人的形狀像人，自由度非常多，可以直接使用工具，很可能在不久的將來影響生產和生活方式。人形機器人不僅是人工智能的重要表現形式和重要載體，也是通用實體人工智能系統的典型代表。中國科學院自動化研究所自主研發了Q系列人形機器人，構建了人形機器人大工廠這一核心技術底座，核心技術底座通過智能算法對硬件系統不足的補償，通過類腦智能、神經科學、人工智能技術的充分融合，形成了核心的壁壘。

喬紅提到，未來機器人系統將面臨國家更大更重要的舞台，其不僅需要考慮機器人系統的批量性，更重要的是要考慮機器人系統的可靠性、穩定性、通用性、智能性、安全性，這不僅是市場的需求，也是廣大科技工作者和企業家的共同夢想和挑戰。如何把人工智能的通用性泛化性，把自動化的穩定性可靠性，把機器人的系統性和類腦智能材料等前沿技術充分融合，也成為這個領域的科技工作者和企業家的共同夢想和挑戰。

喬紅表示：「在未來的日子裏，我們作為國家戰略科技力量的一部分，將繼續基於我們的前沿技術積累和人才聚集優勢，為國家夯實核心技術底座，為加速我國建成科技強國奮鬥。」