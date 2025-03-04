兩會｜特朗普再增對華關稅 婁勤儉：中方絕不接受施壓和威脅

美國3月4日向中國進口產品再次加徵10%關稅，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任以來對中國產品共加徵20%關稅。十四屆全國人大三次會議今日（4日）舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉回應相關問題時表示，中方絕不接受施壓和威脅，將堅決維護好國家主權、安全、發展利益。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任以來對中國產品共加徵20%關稅。（Reuters）

婁勤儉表示，美方單邊加徵關稅的做法，違反了世貿組織規則，干擾全球產業鏈供應鏈安全穩定。希望美方與中方相向而行，通過平等磋商找到解決問題的辦法。中方也願同世界各國加強合作，共同維護來之不易的多邊貿易體制，反對單邊主義、保護主義，攜手推動普惠包容的經濟全球化。

婁勤儉表示，中美合則兩利，鬥則俱傷，一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國利益和國際社會的期待。作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。我們願意在相互尊重、平等相待、對等互惠的基礎上，同美方通過對話協商解決各自關切，但絕不接受施壓和威脅，將堅決維護好國家主權、安全、發展利益。希望美方同中方一道，共同落實兩國元首重要共識，回到通過對話協商解決問題的軌道上來。

關於中國與歐洲的外交和貿易關係，婁勤儉強調，中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。發展中歐關係，關鍵是要充滿信心，任憑風浪起，穩坐釣魚台。中方願同歐方一道，落實好雙方領導人達成的重要共識，加強包括立法機構交往在內的各領域合作，共同應對全球性挑戰，共同反對單邊主義、保護主義，推動中歐關係向好、向前發展，為世界提供更多穩定性和確定性。