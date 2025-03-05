兩會｜全國政協委員建議：立法禁止家長給15歲以下孩子買智能手機

第十四屆全國人大三次會議今日（5日）上午在北京人民大會堂開幕。開幕前夕，全國政協委員洪明基建議嚴禁15歲以下孩子用智能手機，引發熱議。



長期關注青少年成長問題的洪明基為現任第十四屆全國政協委員、港澳台僑委員會委員，同時在商業領域擔任洪氏集團副主席，合興集團控股有限公司執行董事兼行政總裁，曾獲北京市政府授予的首屆華人華僑「京華獎」。

洪明基建議嚴禁15歲以下孩子用智能手機。（南方都市報）

他在其社交平台賬號上發布提案，建議嚴禁家長給15歲以下的孩子購買和使用智能手機，同時還要嚴控教師使用手機、iPad等電子設備布置作業。他強調，寧願社會發展的節奏放緩些，也要保障孩子健康快樂成長。值得一提的是，他此前還曾提出管控大學生玩遊戲時間，全面禁止18歲以下未成年人玩網絡遊戲等相關建議。

事實上，限制兒童使用手機並非獨有的舉措。例如，丹麥政府依據相關委員會的建議，計劃禁止在學校和課後俱樂部使用手機，並且規定13歲以下兒童不應擁有自己的智能手機或平板電腦，並將修改現有法律，強制所有普通小學成為無手機區域。而法國在2018年就已禁止小學和中學學生在校園內使用手機，並針對15歲以下兒童進行「數字暫停」試驗，要求他們到校時交出手機。挪威也宣布對社交媒體設置嚴格的15歲最低年齡限制，以保護兒童免受科技公司的不良影響。