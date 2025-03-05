兩會・人大開幕｜李強：2025年GDP增長預期目標為5%左右

第十四屆全國人大三次會議今日（5日）上午在北京人民大會堂開幕，總理李強發表政府工作報告。

李強表示，2024年，國內生產總值達到134.9萬億元；2025年，GDP增長預期目標為5%左右。2025年赤字率擬按4%左右安排。

李強提到，堅定不移貫徹「一國兩制」；港人治港方針，落實愛國者治港原則。



李強表示，2024年全年經濟社會發展主要目標任務順利完成。

一年來，面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，全國各族人民砥礪奮進、攻堅克難，經濟運行總體平穩、穩中有進，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，高質量發展扎實推進，新質生產力穩步發展，中國經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

2025年3月5日，第十四屆全國人大三次會議上午在北京人民大會堂開幕。（香港01直播截圖）

國內生產總值達到134.9萬億元

2024年，「穩」的態勢鞏固延續。主要表現在，經濟規模穩步擴大，國內生產總值達到134.9萬億元，增長5%，增速居世界主要經濟體前列，對全球經濟增長的貢獻率保持在30%左右。

就業、物價總體平穩，城鎮新增就業1256萬人、城鎮調查失業率平均為5.1%，居民消費價格上漲0.2%。國際收支基本平衡，對外貿易規模創歷史新高，國際市場份額穩中有升，外匯儲備超過3.2萬億美元。民生保障紮實穩固，居民人均可支配收入實際增長5.1%，脫貧攻堅成果持續鞏固拓展，義務教育、基本養老、基本醫療、社會救助等保障力度加大。重點領域風險化解有序有效，社會大局保持穩定。

2025年3月5日，第十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂開幕，總理李強發表政府工作報告。（香港01直播截圖）

2024年，「進」的步伐堅實有力。主要表現在，產業升級有新進展，糧食產量首次躍上1.4萬億斤新台階、畝產提升10.1斤；高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長8.9%、7.7%，新能源汽車年產量突破1300萬輛；信息傳輸軟件和信息技術服務業、租賃和商務服務業增加值分別增長10.9%、10.4%。

創新能力有新提升，集成電路、人工智能、量子科技等領域取得新成果；「嫦娥六號」實現人類首次月球背面採樣返回，「夢想」號大洋鑽探船建成入列；技術合同成交額增長11.2%。生態環境質量有新改善，地級及以上城市細顆粒物（PM2.5）平均濃度下降2.7%，優良天數比例上升至87.2%，地表水優良水質斷面比例提高到90.4%；單位國內生產總值能耗降幅超過3%；可再生能源新增裝機3.7億千瓦。

改革開放有新突破，扎實有力落實黨的二十屆二中、三中全會改革部署，機構改革全面完成，構建全國統一大市場、漸進式延遲法定退休年齡等重大改革舉措陸續推出；製造業領域外資准入限制措施全部取消，共建「一帶一路」貿易投資合作不斷擴容升級。

改革開放有新突破，扎實有力落實黨的二十屆二中、三中全會改革部署，機構改革全面完成，構建全國統一大市場、漸進式延遲法定退休年齡等重大改革舉措陸續推出；製造業領域外資准入限制措施全部取消，共建「一帶一路」貿易投資合作不斷擴容升級。

一年來因時因勢加強和創新宏觀調控 推動經濟回升向好

一年來，因時因勢加強和創新宏觀調控，推動經濟回升向好。去年一季度經濟開局良好，但受國內外多方面因素影響，進入二季度以後主要指標連續走低，下行壓力加大。我們加強逆周期調節，聚焦突出問題針對性施策，緊抓存量和增量政策落實，推動需求較快回升，生產增長加快，市場預期明顯改善，全年經濟運行呈現前高、中低、後揚態勢。有力實施財政貨幣政策，擴大支出規模，加強重點領域財力保障，兩次下調存款準備金率和政策利率，社會融資成本進一步降低。圍繞擴大有效需求，紮實推進「兩重」建設，加力支持「兩新」工作，設備購置投資增長15.7%，家電類商品零售額增長12.3%。推動房地產市場止跌回穩，下調住房貸款利率和首付比例，居民存量房貸利息年支出減少約1500億元，降低交易環節稅費水平，紮實推進保交房工作。

2025年3月5日，第十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂開幕。（香港01直播截圖）

加強政府建設和治理創新 保持社會和諧穩定

一年來，加強政府建設和治理創新，保持社會和諧穩定。深入推進依法行政。提請全國人大常委會審議法律議案19件，制定修訂行政法規28部。自覺依法接受監督。認真辦理人大代表建議和政協委員提案。加強行政執法監督，規範涉企行政檢查。推出兩批「高效辦成一件事」重點事項清單，推動線上線下服務能力整體提升。開展推動高質量發展綜合督查。創新和完善社會治理。加強矛盾糾紛排查化解，推進信訪工作法治化。強化應急管理和安全生產，開展燃氣、電動自行車等安全隱患全鏈條專項整治。有效防範應對洪澇、台風、地震等自然災害。完善國家安全體系。嚴防極端案事件發生，依法嚴懲惡性犯罪，全力保障人民群眾生命財產安全和社會穩定。

加強政府建設和治理創新 保持社會和諧穩定

一年來，加強政府建設和治理創新，保持社會和諧穩定。深入推進依法行政。提請全國人大常委會審議法律議案19件，制定修訂行政法規28部。自覺依法接受監督。認真辦理人大代表建議和政協委員提案。加強行政執法監督，規範涉企行政檢查。推出兩批「高效辦成一件事」重點事項清單，推動線上線下服務能力整體提升。開展推動高質量發展綜合督查。創新和完善社會治理。加強矛盾糾紛排查化解，推進信訪工作法治化。強化應急管理和安全生產，開展燃氣、電動自行車等安全隱患全鏈條專項整治。有效防範應對洪澇、台風、地震等自然災害。完善國家安全體系。嚴防極端案事件發生，依法嚴懲惡性犯罪，全力保障人民群眾生命財產安全和社會穩定。

過去一年中國特色大國外交開創新局面

過去一年，中國特色大國外交開創新局面。習近平主席等黨和國家領導人出訪多國，出席上海合作組織峰會、金磚國家領導人會晤、亞太經合組織領導人非正式會議、二十國集團領導人峰會、東亞合作領導人系列會議等重大多雙邊活動。成功舉辦中非合作論壇北京峰會、和平共處五項原則發表70周年紀念大會、中阿合作論壇部長級會議等重大主場外交活動。推動構建人類命運共同體，鞏固拓展全球夥伴關系，堅持真正的多邊主義，在應對全球性挑戰和解決國際地區熱點問題中發揮積極建設性作用。中國為促進世界和平與發展作出了重要貢獻。

2025年3月5日，第十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂開幕。（香港01直播截圖）

一年來持續加強生態環境保護，提升綠色低碳發展水平

一年來，持續加強生態環境保護，提升綠色低碳發展水平。強化生態環境綜合治理，主要污染物排放量繼續下降。深入實施重要生態系統保護和修覆重大工程，荒漠化、沙化土地面積持續「雙縮減」。推動重點行業節能降碳改造，推進新能源開發利用，非化石能源發電量占總發電量的比重接近40%。啟動全國溫室氣體自願減排交易市場。全國碳排放權交易更趨活躍。

一年來積極發展社會事業，增進民生福祉

一年來，積極發展社會事業，增進民生福祉。出台促進高質量充分就業的政策措施，強化對企業吸納就業的支持，高校畢業生、脫貧人口、農民工等重點群體就業保持穩定。推進教育強國建設。提高義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助標準。國家獎助學金提標擴面、助學貸款提額降息，惠及學生3400多萬人次。鞏固「雙減」成果，持續優化基礎教育生態。推進醫療機構檢查檢驗結果互認，擴大基層慢性病、常見病用藥種類。紮實做好重點傳染病防治。擴大職工醫保個人賬戶共濟範圍。提高城鄉居民基礎養老金和退休人員基本養老金。深化養老服務改革，制定促進銀發經濟發展的政策。強化殘疾人權益保障。

今年發展主要預期目標，是國內生產總值增長5%左右；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值能耗降低3%左右，生態環境質量持續改善。

今年赤字率擬按4%左右安排、比上年提高1個百分點，赤字規模5.66萬億元、比上年增加1.6萬億元。一般公共預算支出規模29.7萬億元、比上年增加1.2萬億元。

實施適度寬松的貨幣政策，適時降準降息，保持流動性充裕，更大力度促進樓市股市健康發展。

2025年3月5日，第十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂開幕。（香港01直播截圖）

在提到強化宏觀政策民生導向時，堅持以人民為中心，經濟政策的著力點更多轉向惠民生、促消費，以消費提振暢通經濟循環，以消費升級引領產業升級，在保障和改善民生中打造新的經濟增長點。推動更多資金資源「投資於人」、服務於民生，支持擴大就業、促進居民增收減負、加強消費激勵，形成經濟發展和民生改善的良性循環。

擬發行超長期特別國債1.3萬億元、比上年增加3000億元。擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券4.4萬億元。

落實和優化休假制度，釋放消費潛力。培育壯大新興產業、未來產業。深入推進戰略性新興產業融合集群發展。開展新技術新產品新場景大規模應用示範行動，推動商業航天、低空經濟等新興產業安全健康發展。建立未來產業投入增長機制，培育生物製造、量子科技、具身智能、6G等未​來產業。

激發數字經濟創新活力。持續推進「人工智能+」行動，將數字技術與製造優勢、市場優勢更好結合起來，支持大模型廣泛應用，大力發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能製造裝備。 ​​​

因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系。推動科技創新和產業創新融合發展，大力推進新型工業化，做大做強先進制造業，積極發展現代服務業，促進新動能積厚成勢、傳統動能煥新升級。

擴大高中階段教育學位供給 逐步推行免費學前教育

加強義務教育學校標準化建設，推動義務教育優質均衡發展，擴大高中階段教育學位供給，逐步推行免費學前教育。

辦好特殊教育、繼續教育、專門教育，引導規範民辦教育發展。推進職普融通、產教融合，增強職業教育適應性。分類推進高校改革，紮實推進優質本科擴容，加快「雙一流」建設，完善學科設置調整機制和人才培養模式。普及心理健康教育。建設高素質專業化教師隊伍，加強師德師風建設和教師待遇保障。要緊緊圍繞國家需求和群眾關切推進教育改革發展，加快從教育大國向教育強國邁進。

綜合整治「內卷式」競爭

加快建立健全基礎制度規則，破除地方保護和市場分割，打通市場準入退出、要素配置等方面制約經濟循環的卡點堵點，綜合整治「內卷式」競爭。

開展規範涉企執法專項行動，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，堅決防止違規異地執法和趨利性執法。

持續用力推動房地產市場止跌回穩

因城施策調減限制性措施，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。優化城市空間結構和土地利用方式，合理控制新增房地產用地供應。盤活存量用地和商辦用房，推進收購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權。拓寬保障性住房再貸款使用範圍。

發揮房地產融資協調機制作用，繼續做好保交房工作，有效防範房企債務違約風險。有序搭建相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。適應人民群眾高品質居住需要，完善標準規範，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的「好房子」。

2025年3月5日，第十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂開幕。（香港01直播截圖）

穩妥化解地方政府債務風險

堅持在發展中化債、在化債中發展，完善和落實一攬子化債方案，優化考核和管控措施，動態調整債務高風險地區名單，支持打開新的投資空間。按照科學分類、精準置換的原則，做好地方政府隱性債務置換工作。完善政府債務管理制度，堅決遏制違規舉債沖動。加快剝離地方融資平台政府融資功能，推動市場化轉型和債務風險化解。

積極防範金融領域風險

按照市場化、法治化原則，一體推進地方中小金融機構風險處置和轉型發展，綜合採取補充資本金、兼並重組、市場退出等方式分類化解風險。完善中小金融機構功能定位和治理機制，推動實現差異化、內涵式發展。健全金融監管體系，強化央地監管協同，保持對非法金融活動的高壓嚴打態勢。充實存款保險基金、金融穩定保障基金等化險資源。完善應對外部風險沖擊預案，有效維護金融安全穩定。

積極擴大有效投資 今年中央預算內投資擬安排7350億元

今年中央預算內投資擬安排7350億元用好超長期特別國債，強化超長期貸款等配套融資，加強自上而下組織協調，更大力度支持「兩重」建設。優化地方政府專項債券管理機制，實施好投向領域負面清單管理、下放項目審核權限等措施。簡化投資審批流程，建立健全跨部門跨區域重大項目協調推進機制。加大服務業投資力度。支持和鼓勵民間投資發展，規範實施政府和社會資本合作新機制，引導更多民間資本參與重大基礎設施、社會民生等領域建設，讓民間資本有更大發展空間。

科學有序推進農業轉移人口市民化

推進第二輪土地承包到期再延長30年試點。推動將符合條件的農業轉移人口納入住房保障體系。科學有序推進農業轉移人口市民化，全面推進常住地提供基本公共服務，強化隨遷子女義務教育保障，推動將符合條件的農業轉移人口納入住房保障體系，暢通參加社會保險渠道。

支持勞動密集型產業吸納和穩定就業

政府工作報告說，實施重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計劃，用足用好穩崗返還、稅費減免、就業補貼等政策。支持勞動密集型產業吸納和穩定就業，統籌好新技術應用和崗位轉換，創造新的就業機會。優化就業創業服務，拓寬高校畢業生等青年就業創業渠道，做好退役軍人安置和就業服務，促進脫貧人口、農民工就業，強化大齡、殘疾、較長時間失業等就業困難群體幫扶。

開展大規模職業技能提升培訓行動，增加製造業、服務業緊缺技能人才供給。加快構建技能導向的薪酬分配制度，提高技能人才待遇水平，讓多勞者多得、技高者多得、創新者多得。

優化藥品集採政策 支持創新藥發展

優化藥品集採政策，強化質量評估和監管，讓人民群眾用藥更放心。健全藥品價格形成機制，制定創新藥目錄，支持創新藥發展。完善中醫藥傳承創新發展機制，推動中醫藥事業和產業高質量發展。

城鄉居民基礎養老金最低標準再提高20元，適當提高退休人員基本養老金。加快發展第三支柱養老保險，實施好個人養老金制度。積極應對人口老齡化，完善發展養老事業和養老產業政策機制，大力發展銀發經濟。推進社區支持的居家養老，強化失能老年人照護，加大對老年助餐服務、康覆輔助器具購置和租賃支持力度，擴大普惠養老服務，推動農村養老服務發展。加快建立長期護理保險制度。

制定促進生育政策，發放育兒補貼，大力發展托幼一體服務，增加普惠托育服務供給。

打好政策「組合拳」。加強財政、貨幣、就業、產業、區域、貿易、環保、監管等政策協同以及與改革開放舉措的協調配合，增強政策合力。出台實施政策要能早則早、寧早勿晚，與各種不確定性搶時間，看準了就一次性給足，提高政策實效。注重傾聽市場聲音，協同推進政策實施和預期引導，塑造積極的社會預期。

今年將開展「十五五」規劃編制工作。要深入分析「十五五」時期新的階段性特征，科學確定發展目標，謀劃好重大戰略任務、重大政策舉措、重大工程項目，更好發揮規劃對經濟社會發展的引領指導作用。

2025年居民醫保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標準分別再提高30元和5元。穩步推動基本醫療保險省級統籌，健全基本醫療保險籌資和待遇調整機制，深化醫保支付方式改革，促進分級診療。全面建立藥品耗材追溯機制，嚴格醫保基金監管，讓每一分錢都用於增進人民健康福祉。

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堅定不移貫徹「一國兩制」 堅決反對「台獨」

要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實 「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。

開展中央部門零基預算改革試點，支持地方深化零基預算改革，在支出標準、績效評價等關鍵制度上積極創新。加快推進部分品目消費稅征收環節後移並下劃地方，增加地方自主財力。規範稅收優惠政策。積極探索建立激勵機制，促進地方在高質量發展中培育財源。嚴控財政供養人員規模。

堅定實施擴大內需戰略，做大做強國內大循環，在擴大開放中拓展國際合作空間，實現國內國際雙循環在更高水平上相互促進、良性互動。持續深化供給側結構性改革，著力破解消費供給的結構性矛盾，更加注重以高質量供給引領需求、創造需求。堅持以進一步全面深化改革調動各方面積極性，激發全社會創新創造活力。

過去一年，國防和軍隊建設取得新的重要進展。新的一年，我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，持續深化政治整訓，全力打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。深入推進練兵備戰，加快發展新質戰鬥力，構建中國特色現代軍事理論體系，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。抓好軍隊建設「十四五」規劃收官，加緊實施國防發展重大工程，加快推進網絡信息體系建設。協力推進跨軍地改革，優化國防科技工業體系和布局，健全一體化國家戰略體系和能力建設工作機制。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，完善雙擁工作機制，鞏固和發展堅如磐石的軍政軍民團結。

報告提出，大力鼓勵外商投資。推進服務業擴大開放綜合試點示範，推動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。鼓勵外國投資者擴大再投資，支持參與產業鏈上下遊配套協作。切實保障外資企業在要素獲取、資質許可、標準制定、政府采購等方面的國民待遇。加強外資企業服務保障，加快標志性項目落地，持續打造“投資中國”品牌。推動自貿試驗區提質增效和擴大改革任務授權，加快推進海南自由貿易港核心政策落地，完善經開區開放發展政策，促進綜合保稅區轉型升級。持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，讓外資企業更好發展。

穩定對外貿易發展。加大穩外貿政策力度，支持企業穩訂單拓市場。優化融資、結算、外匯等金融服務，擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，強化企業境外參展辦展支持。促進跨境電商發展，完善跨境寄遞物流體系，加強海外倉建設。拓展境外經貿合作區功能，發展中間品貿易，開拓多元化市場。支持內外貿一體化發展，加快解決標準認證、市場渠道等方面問題。推動服務貿易創新發展，提升傳統優勢服務競爭力，鼓勵服務出口，擴大優質服務進口。培育綠色貿易、數字貿易等新增長點，支持有條件的地方發展新型離岸貿易。高質量辦好進博會、廣交會、服貿會、數貿會、消博會等重大展會。推進智慧海關建設與合作，提升通關便利化水平。

要堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，堅定奉行互利共贏的開放戰略，反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義、保護主義，維護國際公平正義。中國願同國際社會一道，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，積極參與全球治理體系改革和建設，推動構建人類命運共同體，共創世界和平發展的美好未來。

協同推進降碳減污擴綠增長，加快經濟社會發展全面綠色轉型。進一步深化生態文明體制改革，統籌產業結構調整、污染治理、生態保護、應對氣候變化，推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展。

推進群眾性精神文明創建和公民道德建設。深化全民閱讀活動。加強和改進未成年人思想道德建設。健全網絡生態治理長效機制，發展積極健康的網絡文化，推動新時代網絡強國建設。完善公共文化服務體系，推動優質文化資源直達基層。健全文化產業體系和市場體系，加快發展新型文化業態。推進文化遺產系統性保護，提升文物、非物質文化遺產保護利用和考古研究水平。擴大國際人文交流合作，全面提升國際傳播效能。改革完善競技體育管理體制和運行機制。辦好第十五屆全國運動會和第十二屆世界運動會。積極發展冰雪運動和冰雪經濟。推進群眾身邊的運動場地設施建設，廣泛開展全民健身活動。加強青少年科學健身普及和健康干預，讓年輕一代在運動中強意志、健身心。

深入實施安全生產治本攻堅三年行動，做好重點行業領域安全生產風險排查整治，堅決遏制重特大事故發生。嚴格食品藥品監管，抓好校園學生餐、平台外賣安全監管。

持續增強糧食等重要農產品穩產保供能力。穩定糧食播種面積，主攻單產和品質提升。鞏固大豆擴種成果，挖掘油料擴產潛力。推動棉糖膠等穩產提質。