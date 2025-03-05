兩會｜2024年國內生產總值達到134.9萬億元　增長5%

2025年，第十四屆全國人大三次會議今日（5日）上午在北京人民大會堂開幕，總理李強發表政府工作報告。



政府工作報告指出，「穩」的態勢鞏固延續。主要表現在，經濟規模穩步擴大，國內生產總值達到134.9萬億元，增長5%，增速居世界主要經濟體前列，對全球經濟增長的貢獻率保持在30%左右。

就業、物價總體平穩，城鎮新增就業1256萬人、城鎮調查失業率平均為5.1%，居民消費價格上漲0.2%。國際收支基本平衡，對外貿易規模創歷史新高，國際市場份額穩中有升，外匯儲備超過3.2萬億美元。民生保障紮實穩固，居民人均可支配收入實際增長5.1%，脫貧攻堅成果持續鞏固拓展，義務教育、基本養老、基本醫療、社會救助等保障力度加大。重點領域風險化解有序有效，社會大局保持穩定。

國務院總理李強向大會作政府工作報告。

2024年，「進」的步伐堅實有力。主要表現在，產業升級有新進展，糧食產量首次躍上1.4萬億斤新台階、畝產提升10.1斤；高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長8.9%、7.7%，新能源汽車年產量突破1300萬輛；信息傳輸軟件和信息技術服務業、租賃和商務服務業增加值分別增長10.9%、10.4%。

創新能力有新提升，集成電路、人工智能、量子科技等領域取得新成果；「嫦娥六號」實現人類首次月球背面採樣返回，「夢想」 號大洋鑽探船建成入列；技術合同成交額增長11.2%。生態環境質量有新改善，地級及以上城市細顆粒物（PM2.5）平均濃度下降2.7%，優良天數比例上升至87.2%，地表水優良水質斷面比例提高到90.4%；單位國內生產總值能耗降幅超過3%；可再生能源新增裝機3.7億千瓦。改革開放有新突破，紮實有力落實黨的二十屆二中、三中全會改革部署，機構改革全面完成，構建全國統一大市場、漸進式延遲法定退休年齡等重大改革舉措陸續推出；製造業領域外資准入限制措施全部取消，共建「一帶一路」貿易投資合作不斷擴容升級。