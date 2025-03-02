「地表最強四門量產車」比肩Porsche　小米SU7 Ultra今日開啟交付

2月27日晚，小米新車SU7 Ultra正式發布，售價52.99萬元（人民幣，下同），截止28日23時13粉，這款新車大定已超15000架。



今日（2日）上午10時是小米SU7 Ultra的首車交付儀式，創始人雷軍在微博發文表示，Ultra訂單遠超預期，將繼續討論Ultra提產問題。並表示，決定購車的車主可以盡快鎖單，「我們將按鎖單順序排產」。 ​​​



2024年3月28日，小米汽車旗下第一款車SU7正式上市，產能被認為是SU7能否成功的第一道關卡。有媒體披露，小米一期工廠的設計產能是每年15萬輛，也就是每月1.25萬輛，而初期月產能只有8000輛左右。但在2月27日的發布會上，雷軍披露，上市僅9個月，小米SU7累計鎖單超24.8萬，累計交付超13.5萬。

此次發布SU7 Ultra，小米官方於3月1日表示，小米汽車工廠已連續5個月產能突破2萬輛。另有消息稱，隨著二期汽車工廠今年夏天竣工，預計全年交付能力將超過30萬輛。

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對於新發售的SU7 Ultra，雷軍將其形容為「地表最強四門量產車」，且其原型車已於去年在德國紐保林賽道（Nurburgring），以6分46.874秒成績打破四門車最快紀錄。

此外，小米SU7 Ultra還以2分09秒944在上海國際賽車場刷新官方認證圈速紀錄，成為「上賽最速量產車」，打破了Taycan Turbo GT在去年創下的2分11秒28的紀錄。證明中國新能源車已能與全球頂級品牌競爭的絕對實力。

發布會上，雷軍表示，SU7 Ultra 是小米 15 年來最頂級的產品之一，並希望能在性能、科技、豪華體驗上與 Porsche、Tesla、BBA（BMW、Benz、Audi）比肩。而售價52.99萬比早前外界傳的80萬降價近30萬，對此雷軍表示，希望可以重新定義豪車，讓喜歡的人買得起。