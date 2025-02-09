小米SU7過坑時斷軸？　官方：消息不失，疑超速駕駛肇禍

網傳有司機駕駛小米 SU7 駛過坑窪路段後，車輛出現斷軸情況。

2月9日，小米汽車澄清網傳消息為謠言，經查完全不存在所謂「斷軸」情況，推斷是超速駕駛導致事故。



小米汽車在官方微博發文稱，經了解，事發時間於2025年1月30日上午10時56分，涉事車輛在淮安盱眙一限速20km/h的鄉村公路上，司機以約70km/h的車速高速駛過路面，行駛至某一坑窪路面時，因前述不當駕駛行為，車身部位衝擊凹坑邊緣，導致車輛右後側車胎、輪圈（車鈴）、懸架等部位受損。

小米SU7被曝過坑時發生斷軸。（抖音）

事發路段。（影片截圖）

用戶在線上反饋發生事故，客服在其授權下為他代報保險、安排拖車救援服務。保險勘測員抵達現場，根據現場情況和保險公司相關流程提出讓司機做酒精測試，但對方拒絕配合。最終，司機同意放棄向保險索賠，自行承擔本次事故全部損失費用，現場與保險公司簽訂《放棄賠償聲明》並記錄留檔。

2月6日，門店和工程團隊到事故現場實地考察，再結合車輛受損部位的痕跡，推斷司機在該路況下嚴重超速行駛，同時車輛受到路坑邊緣衝擊下，輪胎異常受力後爆胎，而後衝擊力直接傳遞到輪圈、擺臂上，導致擺臂受力過載後斷裂，並非個別謠傳斷軸。

最終，車輛右後懸架損壞，空氣彈簧滑出，車輛繼續滑行，擺臂以及減振器等受到磨損。車輛檢測結果為事故的外力受損，非產品質量問題。

小米汽車稱，車輛受到路坑邊緣衝擊後爆胎。（微博＠小米汽車）

涉事路段有多處坑窪。（微博＠小米汽車）

涉事路段有多處坑窪。（微博＠小米汽車）

小米汽車稱，事故發生之後，公司持續與用戶積極溝通，包括溝通保險公司提供基礎的保險理賠，公司也對車輛維修提出合理的修理方案，但相關方案未能得到用戶的認可。

小米汽車表示，鼓勵用戶通過合情、合理、合法的渠道來維護自身權益，但堅決反對任何不實、甚至帶有污蔑和詆毀的行為，並呼籲大家駕駛車輛時遵守道路交通法規，文明駕駛，不超速，不酒駕。