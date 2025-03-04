兩會｜婁勤儉：DeepSeek興起可見中國創新性和包容性

近期，DeepSeek在發展人工智能大模型方面取得前所未有的突破，但有其他國家擔心自身國家安全受到影響，以及新興科技對經濟穩定發展的影響。

大會發言人婁勤儉在今日（4日）舉行的十四屆全國人大三次會議新聞發布會上表示，通過DeepSeek這類公司的興起，可以看到中國在科技發展上的創新性和包容性。同時，中國政府高度重視人工智能技術的發展和風險防範。



婁勤儉表示，DeepSeek公司取得的重大進展，代表著一批中國公司在人工智能領域的崛起，由中青年組成的主創團隊正在挑起中國科技事業進步的大樑。DeepSeek公司堅持開放開源的技術路線，開源共享推動了人工智能技術在全球的普遍應用，為世界貢獻了「中國智慧」，通過DeepSeek這類公司的興起，可以看到中國在科技發展上的創新性和包容性。

十四屆全國人大三次會議大會發言人婁勤儉。（香港01直播截圖）

婁勤儉稱，世界豐富多彩，技術進步也不只有一條路徑。他提到，移動通信技術從3G到6G的演進歷程，以及通信企業的興衰。比如，塞班系統曾經是手機操作系統的霸主，但由於採取封閉開發模式等原因走向衰弱。再比如，安卓（Android）系統和ARM技術通過開源和開放協作，遵循科技發展規律、順應科技發展潮流，贏得了市場認可。以DeepSeek公司為代表的中國科技企業不斷實現技術突破，以及上述實例充分說明，堅持創新、開放共享、增進人民福祉才是正確選擇。

婁勤儉表示，人工智能大幅提升了人類認識世界和改造世界的能力，是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，也必然會對生產關系產生影響。不可否認，人工智能技術的發展也伴隨一系列難以預知的風險挑戰，在安全、社會治理、道德倫理等方面帶來眾多新課題。中國政府高度重視人工智能技術的發展和風險防範。

2025年2月5日，人們在韓國首爾火車站觀看韓聯社新聞電視直播，其中播放了有關中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的新聞。（Getty）

婁勤儉提到，中國依法保護數據隱私和安全，同時反對泛化「國家安全」概念，反對將經貿科技問題政治化，中方提出《全球人工智能治理倡議》，推動彌合科技鴻溝，避免科技創新成為「富國和富人的遊戲」。中方願同世界各國一道，繼續為推動人工智能健康發展、促進世界經濟增長、增進各國人民福祉而努力。