【編按：文中「我」、「我們」字眼代表「深圳微時光」。】「遇事不決，先問DeepSeek。」隨著DeepSeek的走紅，越來越多人在一次次好奇嘗試中，感受到了AI的強大，甚至有人稱其為新時代的「迷信」。



身為深圳本地城市自媒體，我們首先想到的，就是看看它眼中的深圳是怎麼樣的，對深圳的了解程度如何。於是，我們向它提了20個和深圳相關的問題，經過無數次「伺服器繁忙，請稍後再試」的碰壁後，終於陸續都收穫了答案。

以下是我們的提問和DeepSeek的答案，如果要給它對深圳的了解程度打分，1-10分，你會打幾分呢？（PS.這段不是AI生成，下文才是。）

DeepSeek比深圳人還懂深圳？（darmau/unsplash）

深圳人講什麼話？如何一秒辨別香港人？點圖放大看看DeepSeek的秒答：

+ 38

其實，最後我還問DeepSeek一個問題：你覺得你比深圳人更了解深圳嗎？

它的答案是：

我的優勢在於整合資訊、提供客觀分析，而真正深圳人對這座城市的『了解』是鮮活且有温度的。如果需要城市數據或歷史背景，我或許能幫上忙；但若要感受深圳的脈搏，還是要聽生活在這裏的人講述他們的故事。

確實，絕大多數問題的答案，儘管看著巧妙又直擊痛點，幽默的表述還能讓人莞爾一笑，但一定程度上存在著「標籤化」的問題。

要真正了解一座城市，需要有切身經歷，需要用腳本丈量，需要與城市裏的各種人和事物產生連接，有人情冷暖，有喜怒哀樂，我想，這大概也是記錄這座城市的我們，存在的價值吧。

PS.由於提問時沒有連網，部分回答資料是落後的，部分資訊也有偏差，歡迎抓bug！

【延伸閲讀】深圳地攤按摩最平1元1分鐘 大受港人歡迎 記者實測：難忘的體驗（點圖放大瀏覽）：

+ 16

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】