有片│中國男被同胞騙至柬埔寨　遭綁架途中力敵4漢跳車逃生極驚險

近日一名在澳洲經商的中國男子，被同胞以合夥做生意為由誘騙至柬埔寨，入境金邊國際機場後遭4名接機人員綁架，途中果斷跳車脫險，影片顯示過程極為驚險。



中國男子遭接機人員綁架，途中果斷跳車脫險，影片顯示過程極為驚險。（《柬中時報》）

中國男子遭接機人員綁架，途中果斷跳車脫險，影片顯示過程極為驚險。（《柬中時報》）

中國男子遭接機人員綁架，途中果斷跳車脫險，影片顯示過程極為驚險。（《柬中時報》）

中國男子遭接機人員綁架，途中果斷跳車脫險，影片顯示過程極為驚險。（《柬中時報》）

中國男子遭接機人員綁架，途中果斷跳車脫險，影片顯示過程極為驚險。（《柬中時報》）

柬埔寨媒體《柬中時報》報道指，當地警方指，38歲中國籍男子劉森（音譯，LIU SEN）在澳洲從事汽車玻璃買賣。2024年12月，經好友介紹，他結識了中國籍男子馮志業（FENG ZHIYE）。馮志業聲稱計劃在金邊成立公司，並邀請劉森擔任法人代表，承諾每月分紅。

警方指，劉森3月3日上午抵達金邊國際機場。抵達後，馮志業安排一輛私家車接機，司機為一名柬埔寨籍男子。隨後，司機以要與馮志業的另一位中國籍合夥人會面為由，將劉森帶往一處地方。

其後3名柬埔寨籍男子迅速上車，其中2人分別抓住劉森雙臂，另1人勒住其頸部並實施暴力行為，期間還搶走了劉森的手機。

險被綁架的中國男子。（《柬中時報》）

在搏鬥過程中，劉森設法打開車窗跳車逃生，跑進路邊一家餐館求助。接報後，當地警方迅速趕到現場並對劉森進行問詢。目前，警方正持續調查涉案疑犯身份及涉事車輛信息，並開展追緝工作。