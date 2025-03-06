內地新增新興、溱潼兩大油田　探明頁岩油地質儲量1.8億噸

中國石化近日宣布，經自然資源部評審認定，旗下新興、溱潼油田均為典型的陸相斷陷盆地頁岩油，新增探明地質儲量1.8億噸。這標誌着中國東部陸相斷陷盆地兩個頁岩油田誕生，對中國陸相頁岩油資源高效勘探開發部署意義重大。



據新華社報道，新興油田地處渤海灣盆地濟陽坳陷，溱潼油田位於蘇北盆地。評審確認，兩油田頁岩油均存於古近系斷陷湖盆深水湖泊相富有機質頁岩中，具有厚度大、面積廣、分布穩定、埋深大的特點，幾乎無砂岩或碳酸鹽岩等夾層，屬於典型的陸相斷陷盆地基質型頁岩油。

其發育分布特徵與北美海相沉積盆地不同，具有年代新、成熟度低、斷裂複雜、礦物成分特殊以及高溫高壓等特性，勘探開發難度達世界級水平，且無經驗可借鑒。

新興、溱潼古近系頁岩油具有高產穩產特性。兩油田頁岩地層壓力高、可壓性好，單井產量高、試採效果佳、穩產時間長。

中國石化新興、溱潼油田誕生。（新華社）

據了解，頁岩油是賦存於富含有機質頁岩層系中的石油資源。中國頁岩油資源勘探潛力大，是重要戰略資源，將成為中國原油長期穩產的重要接替力量。

中國石化有關負責人說，下一步將持續完善頁岩油資源分級分類評價體系，高標準建設勝利濟陽頁岩油國家級示範區，對蘇北盆地展開評價，積極籌備東濮、泌陽、綦江等新區。力爭在「十五五」期間，年均新增探明儲量超1億噸，「十五五」末頁油年產量達200萬噸。