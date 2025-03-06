Manus｜90後創始人肖弘比梁文峰還年輕！曾獲騰訊等投資

據《新浪科技》消息，中國AI產品Manus一夜刷屏，其創始人肖弘為一名90後，畢業於華中科技大學，比1985年出生的DeepSeek創始人梁文峰還年輕。



Manus創始人肖弘。

Manus創始人肖弘。（小紅書）

中國AI產品Manus一夜刷屏，號稱全球首款真正意義上的通用 Al Agent，能夠獨立思考、規劃並執行複雜任務，直接交付完整成果。

Manus創始人肖弘。（小紅書）

Manus創始人肖弘。（小紅書）

據介紹，Manus AI背後的創始人肖弘是華中科技大學軟件工程專業2015屆校友。肖弘名下還曾關聯1家武漢夜鶯科技有限公司，其於2024年12月退出該公司股東，融資歷史顯示，該公司獲得4輪融資，投資方包括騰訊、真格基金、明略科技等。

Manus創始人肖弘。（小紅書）

DeepSeek創始人梁文峰。（新華網）

2022年，在人工智能的浪潮下，肖弘又創立了「蝴蝶效應」公司，並推出了AI瀏覽器插件Monica。而此次推出的Manus，也延續了Monica的產品思路。據介紹，Manus這個詞語來自拉丁語，象徵着「手」。拉丁語中的「MensetManus」，就是頭腦和手的意思，即手腦並用。

公開資料顯示，此前火爆全球的DeepSeek的創始人梁文峰是1985年出生，作為90後的肖弘比梁文峰還要年輕。