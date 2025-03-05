學會李小龍招牌動作！　宇樹科技人形機械人一腳踢飛木棍｜有片

宇樹科技（Unitree）的人形機械人，在央視蛇年春晚亮相後熱度大增，開售後一度因斷貨而下架。近日，該人形機械人更「學會」功夫，採用李小龍招牌動作——720度迴旋踢，一腳便踢掉人類手中的木棍。



宇樹科技人形機械人「學會」功夫。（紅星新聞）

宇樹科技人形機械人採用李小龍招牌動作——720度迴旋踢。（紅星新聞）

宇樹科技人形機械人採用李小龍招牌動作——720度迴旋踢。（紅星新聞）

近日，宇樹科技官方發布影片，宣布旗下人形機械人算法再次升級，「任意動作任意學」。影片顯示，G1人形機械人展示了格鬥中常見的手腳動作，更表演了一招單腳迴旋踢。

宇樹科技創始人王興興還在社交平台中稱，影片未經任何加速或編輯，「請勿模仿，請和機械人保持安全距離。」

G1人形機械人是AI的化身，於2024年5月13日發布。2025年2月12日，在春晚因扭秧歌爆火的宇樹科技人形機械人在京東平台開售。

宇樹科技人形機械人。（央視）

宇樹科技人形機械人能夠流暢「打功夫」。（宇樹科技）

G1人形機械人身高約127厘米，體重約35公斤，具有超越常人的靈活性，解鎖無限運動潛力。其小跑速度大於2m/s，擁有廣闊的關節運動空間，23至43個關節，最大關節扭矩達到120N.m，可進行高難度的動態動作，如動態站起、坐下折疊、舞棍等。

此外，G1人形機械還基於深度強化學習和仿真訓練，借助AI的加速發展，在不斷進行升級和演進。