中國AG600「鯤龍」試飛完成　世界最大水上飛機邁向實戰部署？

中國航空工業集團（AVIC）3月2日宣布，中國自主研製的AG600「鯤龍」水上飛機已於3月1日順利完成所有試飛科目，這標誌著該機型距離獲得中國民航局的型號合格證（TC）又邁進了一步。AG600是繼運-20與C-919後，中國研製的第三款大型飛機，亦是全球目前最大的水上飛機。



根據軍事網站《Army Recognition》報道，中國航空工業集團指出，AG600的試飛計劃歷時兩年，共進行了2014個架次、3560小時的飛行測試。此次綜合飛行試驗主要驗證該機在水陸兩棲起降、飛行穩定性以及應急救援等方面的性能。測試結果對於AG600的適航性認證具有關鍵作用，為後續正式部署鋪平道路。

3月2日，中國航空工業集團（AVIC）宣佈，第三款國產、世界最大水上飛機AG600鯤龍，已在在3月1日完成了所有試飛科目，向中國民航局取得型號合格證的目標邁出關鍵一步。（圖片取自中國政府網）

AG600「鯤龍」的最大起飛重量達53.5噸，機身總長36.9米，翼展38.8米，尺寸與波音737相當。該機採用單船身設計，懸臂上單翼配置，搭載4台WJ-6發動機，並配備可收放式前三點起落架。官方表示，AG600的主要設計目的是滿足森林滅火與水上救援需求，屬於中國應急救援體系建設的重大航空裝備，最多可在海上搭載50人，並能一次性從湖泊或海洋取水12噸。

然而，外界普遍認為，AG600的軍事用途不容忽視。該機具備長航程、大載重的特性，使解放軍能夠大幅提升遠洋補給與快速部署能力。根據中國媒體報道，若AG600部署於海南島，理論上可在4小時內抵達南海各個戰略地點，進一步強化中國在該區域的影響力。

2020年7月26日，水陸兩棲飛機AG600在海面滑行。（新華社）

據公開信息，AG600的最大航程為4500公里，水面起降時的抗浪高度可達2公尺，適應小浪浪級環境。該機起降條件相對寬鬆，只需1500公尺長、200公尺寬、2.5公尺深的水域，即可順利起降。

隨著AG600完成所有試飛項目，中國的兩棲航空技術已邁入新階段。未來該機是否將擴大應用範圍，甚至發展出軍用版本，仍值得關注。