殲-35A到底有多強？　首席專家：角色如｢後衛｣　顏值高所以性能好

2024年11月的珠海航展上，中國最新殲擊機「殲-35A」首次亮相，引發關注。殲-35A到底有多厲害？它是世界最強嗎？隱身性能怎麽樣？在全世界的五代戰機中排第幾？2月22日晚，中航工業瀋陽所首席專家王永慶在央視節目上揭秘殲-35A的真實實力。



王永慶介紹，殲-35A外形的每一個細節都融入了先進的設計技術和設計師的智慧，所以它的「顏值」很高，而行業內有句話是：「好看的飛機性能一定好」，而性能好的飛機也當然「顏值高」。

其次，每一型飛機都有在裝備體系里的獨特定位、使命和任務，單點的性能指標已經不能完全代表這個飛機的效能。關於殲-35A被賦予的角色定位，王永慶用打籃球做比喻稱，它相當於「組織後衛」，既能自己得分，還能協同組織，調動其他人共同發起進攻。

王永慶說殲-35A的外形顏值高。

戰鬥機專業也需要藝術生的參與

2024年珠海航展首秀上，殲-35A飛出了馬赫環，引得全場歡呼，在馬赫環之後，它一個轉身「消失」在雲層中，觀眾驚呼：原來隱形戰鬥機真的會隱身！但實際上，隱身戰鬥機的「隱身」多指雷達和紅外監測下的隱身。對此，王永慶說，相比使用幹擾的手段，隱身付出的成本和代價更小。

目前，隱身戰鬥機有諸如視覺隱身、紅外隱身、雷達隱身等多種隱身方式，目的都是不讓敵人發現。其中，視覺隱身主要依靠塗裝，塗裝顏色要盡可能接近使用環境。王永慶在節目中首次透露了一個小秘密——戰鬥機設計需要各種各樣的人才加入，比如戰鬥塗裝就是由藝術專業畢業生參與設計的。

殲-35A亮相珠海航展。（視覺中國）

殲-35A亮相珠海航展。（視覺中國）

把最先進的技術集成在一起能造出最好的戰鬥機嗎？

回顧40多年的戰鬥機設計工作，王永慶說，戰場環境在變，作戰方式在變，設計技術在變，飛機模樣也在變，但唯一不變的就是一個「快」字，要以最快的速度消滅敵人，保護自己。

不過，是否將最先進的技術集成在一起，就能造出最好的戰鬥機呢？對此，王永慶否認說，各專業領域在設計飛機時只考慮到了讓自己的專業系統更強大。而作為飛機總設計師，要把握的是飛機整體的「好」，不是某個系統的「好」，這就是系統思維，通俗地說就是需要有大局觀。