特朗普2.0讓美國退場？分析：中國「美退我進」外交戰術成形

美國總統特朗普再次執政，高舉孤立主義旗幟，令國際格局面臨大洗牌，台灣學者分析，北京將利用美國與盟友關係惡化，以游擊戰的方式，在國際上採取「美退我進」統戰策略，以因應特朗普帶來的變局。



重新入主白宮的特朗普，自上任以來接連退出 《巴黎氣候協定》、世界衛生組織，以及聯合國人權理事會，也對盟友及鄰國加拿大與墨西哥開徵25%關稅，近期更傳出考慮退出北大西洋公約組織。

與此同時，中國則持續強化維護多邊體系的論述，並積極參與國際治理。

中國國務院總理李強3月5日在全國人大會議宣讀政府工作報告，報告提到，要堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，擴大同各國利益的匯合點，促進共同發展。

此外，報告也提到，中國反對霸權主義和強權政治與一切形式的單邊主義、保護主義，同時要維護國際公平正義，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，積極參與全球治理體系改革和建設等。

3月5日，第十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂開幕，總理李強發表政府工作報告。（香港01直播截圖）

台灣政治大學國際關係研究中心3月6日舉辦座談會，解讀本次中國大陸政府工作報告。

政大東亞研究所特聘教授寇健文指出，北京研判當前國際情勢更為嚴峻，原因是美國的霸權主義與保護主義更為強烈，因此在政府工作報告中，從經濟面向、政治面向，都以不點名的方式批判美國。

寇健文說，因應特朗普上台後的新形勢，北京在外交作為上也隨之調整，做法是「美退我進」。當美國進行保護主義、單邊主義時，中國就強調國際貿易組織、多極體系來因應。

他認為，北京將運用美國與盟友關係惡化，將「見縫插針」實施統戰，區分主要矛盾、次要矛盾，聯合次要敵人，打擊主要敵人，設法離間美國及其盟友的關係。

3月7日，外交部長王毅談到中美科技競爭時說，哪裡有封鎖，哪裡就有突圍，哪裡有打壓，哪裡就有創新。 （聯合早報）

寇健文說，這讓人聯想到中共已故領導人毛澤東提出的「游擊戰十六字訣」：敵進我退、敵駐我擾、敵疲我打、敵退我追。而北京如今採取的「美退我進」，實際上就是靈活運用毛澤東當初的做法。

經驗教訓告訴北京，服務於國家利益的外交路線和風格必須契合其當時當地的處境，從毛澤東到習近平時期概莫能外。（資料照片）

政大國際關係研究中心主任王信賢補充道，所謂「美退我（中）進」，就是只要特朗普做什麼，北京都會積極進行反向操作。

例如，特朗普以關稅作為武器，今年中國政府工作報告就提「堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制」；美國退出《巴黎氣候協定》，北京就提「積極參與和引領全球環境與氣候治理」。

特朗普再主白宮，外界關注中美關係走向。（資料圖片）

台灣大學政治學系教授張登及則認為，當前中國大陸外交政策的三大趨勢是，維持負責任大國的形象、機動應對美國不負責的行為，同時強化國際權力平衡的體系。

張登及說，具體做法是支援全球南方、建設新多邊關係、鞏固中俄關系、避免中美俄大三角出現變化，最終目標就是因應特朗普帶來的變局。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

