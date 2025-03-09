兩會｜吳謙談軍費增長7.2%：天下並不太平　中國軍隊面臨嚴峻挑戰

十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙今天（9日）表示，2025年全國一般公共預算安排國防支出1.81萬億元（人民幣，下同），比上年執行數增長7.2%，其中：中央本級支出1.78萬億元，比上年執行數增長7.2%。



1月22日上午，中國人民解放軍海軍054B護衛艦首艦漯河艦在青島某軍港交接入列。（新華社）

吳謙稱，增加的國防支出主要用於以下幾個方面：一是大力發展新域新質作戰力量，統籌加強傳統作戰力量建設，構建新型軍兵種結構佈局；

二是推進偵察預警、聯合打擊、戰場支撐、綜合保障體系和能力建設，保障軍隊建設「十四五」規劃攻堅收官；

三是加強實戰化軍事訓練，推動軍隊院校內涵式發展，建強新型軍事人才培養體系；

四是持續深化國防和軍隊改革，完善軍事人力資源等領域配套政策制度，改善部隊練兵備戰和工作生活保障條件。

十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙。（影片載圖）

吳謙稱，與美國等軍事大國相比，中國的國防支出不論是佔國內生產總值的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防支出、軍人人均國防支出等都是比較低的。

吳謙稱，天下並不太平，和平需要捍衛。中國尚未實現完全統一，也是世界上周邊安全形勢最為複雜的國家之一，中國軍隊在維護國家主權和領土完整等方面面臨嚴峻挑戰。