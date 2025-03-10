兩會・政協閉幕｜王滬寧發表講話　通過多項決議

全國政協十四屆三次會議今日（10日）上午9時在北京人民大會堂舉行閉幕會，全國政協主席王滬寧發表講話。



王滬寧表示，全體委員高度評價過去一年以習近平同志為核心的中共中央統攬全局、沉著應變，團結帶領全黨全國各族人民攻堅克難、砥礪奮進，順利完成經濟社會發展主要目標任務，推動中國式現代化取得新的重大成就；一致認為新時代黨和國家面貌之所以能煥然一新，一年來在世界變局中之所以能續寫「風景這邊獨好」新篇章，起決定性作用的是習近平總書記領航掌舵，是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引；一致表示要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，進一步堅定奪取新時代中國特色社會主義新勝利的決心和信心。

會議期間，全體委員認真討論政府工作報告和其他報告，認真審議政協常委會工作報告和提案工作情況報告等文件，取得豐碩議政成果。這是一次高舉旗幟、凝心聚力、求真務實、團結奮進的大會，充分彰顯了人民政協的顯著政治優勢，彰顯了我國全過程人民民主的蓬勃生機活力。

王滬寧表示，習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上強調：「希望人民政協發揚優良傳統，牢記政治責任，堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，充分發揮專門協商機構作用，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。」我們要堅持人民政協性質定位，堅持團結和民主兩大主題，紮實做好「四個凝聚」工作，不斷提高政治協商、民主監督、參政議政水平，更好擔負起把中共中央決策部署和對人民政協工作要求落實下去、把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來的政治責任。

王滬寧指出，第一，做好「四個凝聚」工作，要毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導。中國共產黨領導是中國人民形成和保持強大凝聚力、強大自信心的根本保證。我們要牢記人民政協制度、人民政協組織的鮮明政治屬性和政協委員的重大政治責任，把參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士團結凝聚起來，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的中共中央保持高度一致，不斷夯實團結奮鬥的共同思想政治基礎，切實把中國共產黨的意志主張轉化為各黨派團體和各族各界人士的高度共識和自覺行動。

第二，做好「四個凝聚」工作，要緊緊圍繞推進中國式現代化履職盡責。服務和助力中國式現代化是人民政協的工作主線，黨和國家中心任務推進到哪裏，人民政協就要把人心、共識、智慧、力量凝聚到哪裏。我們要用中國共產黨團結帶領全國各族人民取得的偉大成就感召人，用中國式現代化的光明願景激勵人。要緊扣進一步全面深化改革、推動高質量發展、保障和改善民生、維護社會和諧穩定等方面的重點難點熱點問題，深調研、建真言、謀良策，在聚焦「國之大者」和民之關切的高質量協商、高水平建言中更好服務大局、促進團結。廣大政協委員要立足本職崗位躬身實幹、建功立業，以實際行動展現責任擔當。

第三，做好「四個凝聚」工作，要切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用。堅持大團結大聯合是人民政協作為最廣泛愛國統一戰線組織的職責使命。要帶著責任和感情做深做實談心交流、團結聯誼工作，提升共識度、拓展團結面。要完善委員聯繫界別群眾制度機制，多做強信心、聚民心、暖人心、築同心的工作，唱響主旋律、傳遞正能量。要堅持人民政協為人民，加強人民政協反映社情民意、聯系群眾、服務人民機制建設，不斷鞏固全國各族人民大團結，加強海內外中華兒女大團結。

第四，做好「四個凝聚」工作，要更好發揮人民政協作為社會主義協商民主重要渠道和專門協商機構作用。人民政協是各黨派團體和各族各界人士發揚民主、參與國是、團結合作的重要平台。要健全深度協商互動、意見充分表達、廣泛凝聚共識的機制，加強政協協商同其他協商形式的協同配合，在協商中出辦法、出共識、出感情、出團結，當好黨的政策宣傳者、群眾利益維護者、社會和諧促進者。

全國政協十四屆三次會議閉幕會上，通過了政協第十四屆全國委員會第三次會議關於常務委員會工作報告的決議、關於政協十四屆二次會議以來提案工作情況報告的決議；通過了政協第十四屆全國委員會提案委員會關於政協十四屆三次會議提案審查情況的報告；通過了政協第十四屆全國委員會第三次會議政治決議。