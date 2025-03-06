習近平看望全國政協委員

3月6日下午，國家主席習近平看望參加全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。



3月6日下午，國家主席習近平看望參加全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。（新華社）

3月6日下午，國家主席習近平看望參加全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。（新華社）

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇參加看望和討論。聯組會上，張運凱、蔡光潔、鄭家建、徐坤、崔亞麗、馬景林等6位委員，圍繞推進職業教育與區域產業協同發展、優化基礎教育資源配置、打造兒童青少年閱讀生態、推進國家教育智聯網建設、推進教育科技人才一體發展、依託學校課程弘揚傳統文化等作了發言。

3月6日下午，國家主席習近平看望參加全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。（新華社）

在聽取大家發言後，習近平發表重要講話。他表示，很高興同大家一起討論，聽取意見建議。他代表中共中央，向在座各位委員，並向廣大民盟、民進成員和教育界人士，向廣大政協委員，致以誠摯問候。

習近平指出，過去一年，人民政協緊扣中心任務履職盡責，為黨和國家事業發展作出新貢獻。民盟、民進各級組織和廣大成員聚焦中心工作，積極建言獻策，參與社會服務，各項工作取得新成績。廣大教育界人士積極投身教育強國建設，推動「五育」並舉、立德樹人邁出新步伐。

習近平強調，建設教育強國、科技強國、人才強國，必須堅持正確辦學方向，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。要聚焦用新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，把德育貫穿於智育、體育、美育、勞動教育全過程。要堅持思政課建設和黨的創新理論武裝同步推進、思政課程和課程思政同向同行，把思政教育「小課堂」和社會「大課堂」有效融合起來，把德育工作做得更到位、更有效。

3月6日下午，國家主席習近平看望參加全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。（新華社）

習近平指出，建設高質量教育體系，辦好人民滿意的教育，根本在於深化教育綜合改革。要確立科學的教育評價體系，有效發揮指揮棒作用。要完善學校管理體系，落實學校辦學自主權，不斷提升依法治教和管理水平。要著眼現代化需求，適應人口結構變化，統籌基礎教育、高等教育、職業教育，統籌政府投入和社會投入，建立健全更加合理高效的教育資源配置機制。

習近平強調，實現科技自主創新和人才自主培養良性互動，教育要進一步發揮先導性、基礎性支撐作用。要實施好基礎學科和交叉學科突破計劃，打造校企地聯合創新平台，提高科技成果轉化效能。要完善人才培養與經濟社會發展需要適配機制，提高人才自主培養質效。要實施國家教育數字化戰略，建設學習型社會，推動各類型各層次人才競相湧現。

習近平指出，建設教育強國、科技強國、人才強國，是全黨全社會的共同責任。人民政協要充分發揮專門協商機構作用，廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量，促進教育科技人才事業高質量發展。廣大民盟、民進成員和教育界人士要發揮自身優勢，更好支持參與教育科技人才體制機制一體改革和發展的實踐，為提升國家創新體系整體效能貢獻智慧和力量。

石泰峰、丁仲禮、蔡達峰、胡春華、王東峰、姜信治、王光謙、朱永新等參加聯組會。

在「三八」國際勞動婦女節即將到來之際，習近平代表中共中央，向參加全國兩會的女代表、女委員、女工作人員，向全國各族各界婦女，向香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區的女同胞和海外女僑胞，致以節日祝福和美好祝願。