中國下一代｢人造太陽｣又建成一項關鍵系統！能力達國際先進水平
撰文：許祺安
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《新華社》3月9日報道，中國下一代「人造太陽」又建成一項關鍵系統。中國科學院合肥物質科學研究院表示，該院大科學團隊研製的聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施——八分之一真空室及總體安裝系統通過專家組測試與驗收，系統研製水平及運行能力達到國際先進水平。
報道指，太陽發光發熱源於其內部的核聚變反應，「人造太陽」顧名思義，就是要造出一個「太陽」實現聚變發電。核聚變材料在地球上極為豐富，且排放無污染，被認為是打開「能源自由」之門的鑰匙。
「夸父」聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施園區實驗廠房內，一個形似巨型「橘子瓣」的裝置巍然矗立，這就是剛通過驗收的八分之一真空室及總體安裝系統主體平台。
它採用D型截面雙層殼體結構，總高20米，真空室殼體採用50毫米厚的超低碳不鏽鋼材料，重295噸。未來，8個這樣的「橘子瓣」合而為一，下一代「人造太陽」將在其中「燃燒」。
中國科學院合肥物質科學研究院等離子體所研究員、八分之一真空室及總體安裝系統負責人劉志宏介紹：「在聚變堆中，真空室是離堆芯最近的核安全屏障。它不僅能保障上億度等離子體在裝置中的運行，也為超導磁體提供安全屏障，對精度、焊接水準、磁導率等提出了超高要求。」
而這一系統是聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施19項子系統中的關鍵一項，通過完成八分之一真空室的研發，團隊已完全掌握未來聚變堆完整的環形真空室的關鍵技術。
從預研、研製、調試到正式建成並通過驗收，科研團隊歷時十年攻關，形成40餘項發明專利。這一系統不僅為未來聚變堆主機真空室內部部件的安裝、檢測、調試和遙操作研究提供一個全尺寸的綜合實驗平台，相關技術還拓展應用於粒子加速器、精密機械、電子科技、半導體等領域。
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