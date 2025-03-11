兩會・人大閉幕｜李鴻忠：改革發展穩定任務繁重　堅持穩中求進

十四屆全國人大三次會議閉幕會於11日（周二）下午3時在人民大會堂舉行，人大委員長趙樂際因呼吸道感染向大會請假，由人大副委員長李鴻忠主持閉幕會。李鴻忠發表講話時表示，今年是「十四五」規劃收官之年，改革發展穩定任務繁重，要堅持穩中求進工作總基調，認真落實本次大會部署要求。



習近平等黨和國家領導人出席。（直播截圖）

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人大常委會副委員長李鴻忠發表講話。（直播截圖）

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李鴻忠表示，今年是「十四五」規劃收官之年，改革發展穩定任務繁重。我們要在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，認真落實本次大會部署要求，堅定信心，真抓實幹，扎扎實實做好各項工作，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

李鴻忠表示，要堅持以人民為中心的發展思想，尊重人民首創精神，踐行全過程人民民主，凝聚廣大人民群眾智慧和力量，堅持一切為了人民、一切依靠人民，不斷滿足人民對美好生活的嚮往。要錨定強國建設、民族復興宏偉藍圖，堅定不移走中國特色社會主義道路，聚精會神辦好自己的事，一步一個腳印把既定的行動綱領、戰略決策、工作部署變為現實。