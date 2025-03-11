珠海航展明星艇「虎鯨號」服役　助055驅逐艦強化反潛戰力20%

去年珠海航展亮相的大型無人作戰艇「虎鯨號」，近日傳出已正式服役於解放軍海軍。據悉，該艇具備高度智能化配置、極速航行能力，並可搭載無人機，未來可為055型萬噸驅逐艦提升20%反潛效能。



據公開信息介紹，「虎鯨號」由中國船舶集團研發，為一艘長58公尺、寬23公尺、滿載排水量約500噸的大型無人作戰艇。其續航能力超過4000浬（約7410公里），採用三體船設計與柴電雙模推進技術，可獨立或伴隨艦隊執行中遠海作戰，具備超視距火力打擊、防空反導及反潛搜索等無人自主作戰能力。

中國船舶集團研發的500噸級大型無人作戰艇「虎鯨號」在全球首次公開亮相。（中國日報）

內地軍事自媒體《軍武位次面》發文分析，「虎鯨號」性能完整，配備先進雷達、艦載無人機、垂直發射系統及電子設備，具備遠程獨立作戰的潛力。然而，由於無人艇不同於無人機，受海洋環境影響較大，遠程控制難度高，目前技術水平下，以近距離控制為主要操作方式。因此，055型導彈驅逐艦被認為是「虎鯨號」的最佳母艦選擇。

文章指出，055型驅逐艦雖被視為全球最強之一，但反潛能力一直為外界詬病，儘管直-20F艦載直升機可一定程度緩解該問題，但「虎鯨號」的加入將進一步增強其反潛能力。《軍武位次面》點明，現代反潛戰的關鍵在於多平台聯合作戰，「虎鯨號」高速航行能力可輕鬆超越最高航速30節的先進核潛艇，並可搭載艦載無人機擴展搜索範圍，「只要拉開陣位，充分發揮技術潛力，反潛效能提高20%都不是問題」。

肖飛研發的供發電系統已全部應用於中國新型作戰艦艇。圖為中國最強驅逐艦055型。（鼎盛軍事）

此外，055型驅逐艦為了搭載850毫米大口徑垂直發射系統，僅能容納112個發射單元，而「虎鯨號」搭載4單元850毫米垂直發射系統，可攜帶最大射程超過200公里的紅旗-9B防空導彈，進一步拓展055型驅逐艦的防空範圍，戰略價值重大。

《軍武位次面》進一步指出，若「虎鯨號」的無人作戰平台模式獲得驗證，未來可能擴大噸位並增設大尺寸垂直發射系統，預計未來數年內，055型甚至052D型導彈驅逐艦將可指揮更大型、更強大的無人作戰艇，形成無人艇拱衛母艦的全新海上作戰模式。