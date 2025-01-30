比Airbnb更共享？內地青年流行「換房過年」省旅費　專家：有風險

隨著春節旅遊住宿成本飆升，內地年輕人間掀起「換房過年」風潮，透過社群平台與外地居民交換住房，以減少高昂的飯店開銷。不過，專家提醒，換房交易目前缺乏法律保障，恐存風險。



據《封面新聞》、《大象新聞》等內地媒體報道，來自黑龍江哈爾濱的侯雲浩春節計劃帶家人前往福建旅遊，但當地住宿費用不菲，因此他在社群平台發文徵求「換房過年」。由於他家鄰近「冰雪大世界」與「雪博會」等哈爾濱知名景點，因此吸引不少福建居民詢問，最終成功換到福建湄洲島的住房。

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來自廣州的楊嶸則早在去年「十一」假期嘗試「換房旅遊」，成功換到新疆的住房。他表示，這種方式比預訂飯店更加便利，今年春節他也計劃尋找合適城市進行換房。

然而，這類換房交易主要依賴雙方口頭約定，缺乏明確法律保障，可能面臨對方臨時變卦、房屋受損或財物遺失等風險。

部分年輕人為降低風險，開始簽訂書面或電子協議，明確入住時間、清潔責任及損壞賠償等細節。但專家認為，由於這些協議多為私下擬定，條款粗糙，甚至缺乏違約責任的明確規範，在發生糾紛時難以有效維權。

北京中銀（鄭州）律師事務所律師梁利波指出，內地官方尚未頒布專門針對「換房過年」的法規，雙方權益在法律架構下缺乏明確界定。他表示，目前的換房協議普遍內容簡陋，若發生糾紛，這些協議難以作為法律依據維護權益。

此外，四川恆融律師事務所律師項鴻也表示，內地的信用體系仍未完善，換房交易缺乏監督機制，雙方信息真實性難以核實。若發生房屋損壞、財物丟失甚至房東私自轉租等問題，責任難以界定，賠償問題也難以解決。「目前中國幾乎沒有成熟的大型換房平台，這種旅遊模式仍存在諸多漏洞。」