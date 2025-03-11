中國自主軍工時代來臨？進口軍武驟減64%　衝擊亞洲軍購市場

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）3月10日發布報告指出，隨著中國自主研發技術不斷進步，武器進口量在過去5年間大幅下降64%，主要受本土軍工產業成長驅動，國產裝備已逐步取代以往依賴的俄羅斯進口武器。



SIPRI的數據顯示，2020年至2024年間，中國的武器進口驟減近三分之二，顯示國內軍工產業已能滿足大部分需求，這一趨勢預計將持續發展。報告提到，中方過去長期依賴俄羅斯軍購，然而，隨著本土設計和生產能力提升，這一格局正在發生根本性變化。

2024年11月12日，中航工業展區在第15屆廣東珠海航展中展示的殲-35等戰機模型。（新華社）

SIPRI武器轉讓計畫資深研究員魏士曼（Siemon Wezeman）表示，中國花費30年逐步以自主技術取代進口高科技武器，「近5年中，他們仍從俄羅斯進口的最大項目基本上是兩樣東西，那就是直升機和發動機——要是沒有相關背景，這些其實是極難生產的，而這正是中國獲得突破的地方」。他進一步指出，如今中國為戰機、運輸機和艦船自製發動機。直升機也是如此，中國已經開發出完全自主的直升機，並正逐步淘汰從俄羅斯進口，還有歐洲設計的直升機。

報告還指出，由於中國進口軍購量大幅下降，影響了整個亞洲及大洋洲地區的軍事裝備市場，導致該地區的武器總交付量整體減少21%。該區域在全球武器進口中的佔比，也從2015至2019年的41%下降至33%。

業內觀察認為，中國國防工業的技術提升，將進一步減少對外依賴，未來可能影響全球軍貿市場格局。