特斯拉2月中國銷量腰斬　全球市場同步遇冷　年內股價大跌35%

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）2月在中國市場銷量大幅下滑，與去年同期相比減少49%，月減幅度更達51%。不僅中國市場陷入低潮，特斯拉在美國和歐洲市場亦遭遇銷售下滑衝擊，導致股價自2月底以來一路走跌，今年至3月10日累計跌逾35%。



內媒《財聯社》報道，中國乘聯會最新數據顯示，特斯拉2月在中國的批發銷量（含預估）僅3萬688輛，創下兩年多來最低單月紀錄，若排除2022年4月上海封城的特殊情況，這是特斯拉進入中國市場後最慘淡的單月成績。

2023年5月31日，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在離開中國北京一家酒店時乘坐特斯拉汽車。（Reuters）

報道指出，特斯拉的市佔率正遭中國本土品牌蠶食，業內人士分析，比亞迪、華為、小鵬、理想等國產品牌正透過更先進的製造技術、更智能化的駕駛體驗，以及更具價格競爭力的產品，重塑消費者選擇標準。「過去，特斯拉可以憑借技術優勢、品牌溢價和馬斯克的個人魅力一路高歌猛進，但如今，技術紅利正在消退，價格戰愈演愈烈，消費者對品牌的忠誠度也在降低。」

與此同時，特斯拉在歐洲和美國市場的表現同樣不佳。報道稱，2月特斯拉在德國銷量年減76%，僅售出1429輛，在法國則減少26%，銷量為2395輛，美國市場則連續四個月銷量負增長。內媒《第一財經》則指出，2024年特斯拉全球銷量年減1.1%至178.9萬輛，為近10年來首次年度負增長。

消費者擔心馬斯克在DOGE的工作會讓他在Tesla等私人企業的業務受影響。（Reuters）

此外，特斯拉股價近期大幅波動，去年11月6日美國總統特朗普當選後，特斯拉股價一度飆升14.75%至288.53美元，並於去年12月17日攀至479.86美元高點。然而，進入2025年後，特斯拉股價持續回落，3月10日收盤報222.15美元，年內累計跌幅逾35%，已抹平特朗普當選後的漲幅。報道分析，馬斯克與特朗普關係密切，雖一度助長特斯拉股價，但隨著馬斯克日益介入政治，特斯拉亦面臨歐美市場的抵制行動，市場前景仍存不確定性。