中國2月乘用車批發與出口雙創新高　新能源車滲透率近五成

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會）今（10）日發布今年2月全國乘用車市場分析顯示，當月全國乘用車市場零售達138.6萬輛，同比增長26.0%，環比下降22.8%，仍處於歷年2月零售歷史高位，1-2月整體實現正增長，市場表現強勁。



乘用車批發與出口創歷史新高

內媒《界面新聞》報道，乘聯分會報告指出，2月中國乘用車廠商批發量達176.7萬輛，創下該月份歷史新高，同比增長33.8%，環比下降16.0%。此外，今年1-2月，中國汽車整車出口達97萬輛，同比增長17%，顯示中國汽車業在國際市場的競爭力持續提升。

數據顯示，今年1月乘用車零售同比下降24.5萬輛，而2月則同比增長28萬輛，使得1-2月累計零售增長1.2%，成功扭轉年初低迷態勢。

新能源車市場表現強勁 滲透率接近五成

與此同時，新能源車銷售亦表現亮眼。今年2月新能源乘用車市場零售68.6萬輛，同比增長79.7%，環比下降7.8%。累計1-2月新能源乘用車零售達143萬輛，年增35.5%。值得注意的是，2月新能源車國內零售滲透率達49.5%，較去年同期提高15個百分點，顯示新能源汽車在中國市場的滲透率已接近五成，市場接受度大幅提升。

春節後市場恢復強勁

乘聯分會分析指出，近期國內外宏觀經濟環境變化優於預期，消費者消費信心相對穩定，加上車企在春節期間持續推動營銷活動，以及去年2月的低基數效應，促使今年2月的汽車市場表現強勁，成功實現「春節後開門紅」。

此外，乘聯會數據顯示，2024年全國乘用車市場的促銷力度放緩至3.2個百分點，而今年1-2月的促銷進一步減弱，尤其燃油車市場價格促銷基本平穩，顯示市場價格競爭趨於穩定。

展望3月，乘聯分會指出，3月共有21個工作日，與去年同期持平。隨著各行各業在春節假期後迅速恢復正常運營，預計3月乘用車產銷環比將呈現較為強勁的增長。

此外，今年中國汽車行業的政策補貼與優惠力度再創新高，將成為推動整體汽車市場繁榮，加快新能源車普及的關鍵因素。根據政策規劃，今年報廢更新車輛預計可達500萬輛，報廢補貼總額約人民幣900億元。同時，各地置換政策穩定並具有吸引力，預計置換車輛可達1000萬輛，涉及補貼規模近人民幣1300億元，這些措施將進一步刺激市場需求。