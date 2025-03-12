解放軍亮相BRE10遠程火箭彈　射程500公里可威懾駐韓美軍基地

在俄烏戰爭中，遠程精確打擊武器發揮關鍵作用，而近期中國新型遠程火箭彈BRE10的曝光引發廣泛關注。據悉，BRE10射程超過500公里，發射全重1.5至2.5噸，彈徑750毫米，戰鬥部重量500至800公斤，具備高精度打擊能力。軍事專家分析，若部署於山東半島，可對駐韓美軍群山基地構成強大威懾，甚至可癱瘓該基地24小時以上。



據內地知名軍事博主「科羅廖夫」分析，BRE10遠程火箭彈搭載於PHL-191模塊化火箭炮系統，可與其他不同口徑火箭彈共用發射平台，包括300毫米的BRE3、370毫米的BRE6和750毫米的BRE10。依照設計，PHL-191發射車可裝載2個發射箱，最多可發射16枚BRE3、10枚BRE6或2枚BRE10。以解放軍陸軍一個PHL-191火箭炮營配備12輛發射車計算，若全部搭載BRE10，則可一次性發射24枚遠程火箭彈，對目標區域形成高密度飽和打擊。

官方公開亮相射程超過500公里的BRE10遠程火箭彈。（中國兵器）

技術層面來看，BRE10採用雙錐體氣動布局，有助於降低空氣阻力並提高滑翔效率。其發射後由火箭發動機提供初始動力，達到一定高度與速度後，發動機脫離，彈體則依靠氣動效應滑翔至目標區域。與傳統火箭彈相比，BRE10透過滑翔技術提升50%以上射程。

此外，BRE10具備複合制導模式，結合慣性制導與北斗衛星導航，確保飛行初期與中期修正軌跡，並在末端進行高精度導航，將圓概率誤差（CEP）降低至10米內，極大提升打擊準確度。

BRE10遠程火箭彈已經過多次測試。（中國兵器）

軍事專家指出，BRE10可搭載多種類型戰鬥部，包括高爆型、鑽地型與集束型，賦予其更廣泛的戰場應用能力。若部署於山東半島，BRE10的射程可覆蓋駐韓美軍基地，特別是群山基地，對其跑道、機庫與指揮中心形成直接威脅，一旦發動齊射，甚至可讓該基地陷入癱瘓狀態至少24小時。

BRE10的曝光顯示中國在遠程精確打擊武器方面取得重要突破，未來其部署情況與實戰應用將成為外界關注焦點。