乒壇再現「飯圈」亂象　中國乒協發布8項觀賽倡議：禁詆毀運動員

2月23日結束的第34屆乒乓球亞洲盃期間，現場曾出現侮辱、詆毀國乒隊員的情況。近日全國兩會期間，全國政協委員、中國乒乓球協會主席劉國梁曾點出畸形飯圈文化的三類典型情況，希望相關部門予以嚴厲打擊和懲處。周二（11日），中國乒乓球協會《關於文明觀賽的倡議》，提出了8條文明觀賽倡議。另一方面，國家體育總局局長高志丹表示，要​​堅決抵制飯圈文化對體育的侵蝕和破壞。 ​​​



2月26日，國家體育總局乒羽中心發布聲明，就一系列嚴重擾亂賽場秩序的行為表示強烈譴責，並表示將會同相關部門嚴厲打擊現場辱罵運動員的極端粉絲、借機煽動網民情緒的自媒體博主，以及對運動員、教練員及管理人員進行辱罵、詆毀、誹謗等惡意行為。

在全國兩會期間，劉國梁特意提到了三類畸形飯圈文化情況。一是採取駐地蹲守、代拍、機場圍堵、跟蹤、騷擾球員的方式，對球員造成了巨大影響；二是部分網絡大V、自媒體長期惡意造謠、污蔑誹謗、捧一踩一、引戰引流，從而收割流量；三是賽場上一些有組織、有目的、有針對性地對球員人身攻擊，和一些不尊重的行為。他希望相關部門採取更大力度，準確辨別這些畸形飯圈文化，對那些惡性挑撥，甚至破壞中國乒乓球隊發展及團結的群體予以嚴厲打擊和懲處，能夠讓大家安心看球、讓球員專心比賽，讓一切都回歸健康可持續發展。

內媒報道指，王楚欽的粉絲在亞洲盃賽場表現瘋狂。（視覺中國）

為維護乒乓球運動健康發展，中國乒乓球協會周二發布《關於文明觀賽的倡議》，提出了8條文明觀賽倡議。包括：請自覺遵守競賽規則，尊重運動員、教練員、裁判員以及工作人員，理性看待輸贏和可能存在的判罰爭議，正確面對比賽結果；請在運動員擊球過程中、在賽事舉行儀式期間、在運動員接受采訪時，保持安靜；禁止使用閃光燈、輔助燈等電子設備干擾比賽進程，禁止向場內投擲物品。

還有請尊重競賽官員的專業性和裁判執法權，不得對現場判罰起哄、鼓噪、辱罵等；不得以任何形式煽動賽場內對立情緒，不得違規進入競賽工作區域，不得實施侵犯他人人格尊嚴與合法權益的任何行為；不得以言語、手勢、文字、圖像等方式侮辱、嘲諷、詆毀、謾罵、貶低運動員、教練員、裁判員、工作人員及觀眾等；請自覺抵制網絡暴力，不製作和參與傳播不實信息，不造謠、不攻擊、不拉踩引戰；請主動勸阻身邊不文明行為。

同日，在人民大會堂北大廳舉行十四屆全國人大三次會議第三場「部長通道」集中採訪活動，國家體育總局局長高志丹表示，要堅決抵制飯圈文化對體育的侵蝕和破壞，弘揚正能量，唱響主旋律。