中國首款碳-14核電池研製成功　理論上擁有長達數千年超長壽命

內媒《科技日報》等10日報道，由無錫貝塔醫藥科技有限公司聯合西北師範大學科研團隊研製的國內首款碳-14（C-14）核電池「燭龍一號」工程樣機誕生，理論上碳-14核電池擁有長達數千年的超長壽命。



國內首款碳-14（C-14）核電池「燭龍一號」工程樣機誕生。（無錫發布）

國內首款碳-14（C-14）核電池「燭龍一號」工程樣機誕生。（江陰發布）

報道指，貝塔醫藥研發副總、項目負責人蔡定龍表示，由於碳-14的半衰期長達5730年，理論上碳-14核電池擁有長達數千年的超長壽命。同時，該電池具有-100℃至200℃極端溫度適應性以及2200mWh/g超高能量密度，50年設計壽命小於5%的性能衰減率；支持毫瓦級脈衝放電及能量智能管理，可適配不同場景需求。

取代心臟起搏器普通電池避免反覆手術

蔡定龍指，比如心臟起搏器中的普通電池壽命在5至10年，需要取出來充電或更換，應用「燭龍一號」後就可以避免病人因反覆手術帶來的感染風險和痛苦。

西北師範大學項目技術負責人張光輝表示，研發人員通過接入核電池儲能裝置模組後，驅動藍牙射頻晶片向外發射信號並成功接收。目前，搭載「燭龍一號」的LED燈已持續工作近4個月，累計超過35000次脈衝閃爍。

未來或可在月球、火星等極端環境使用

西北師範大學核電池團隊負責人蘇茂根教授認為，該成果具有廣闊產業化前景，在醫療領域，可為腦機接口、心臟起搏器等植入式設備提供永久能源；在物聯網領域，可支撐萬億級傳感器網絡；在海洋深處、南極北極、月球、火星等極端環境，可作為無需維護保養的持續供電電池；在宇宙深空探測領域，可助力星際航行器持續工作。

蔡定龍透露，接下來貝塔醫藥將致力於降低核電池的生產成本及縮小其體積，預計在今年底或明年初推出升級版「燭龍二號」，只有硬幣大小。