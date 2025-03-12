兩會2025︱新華社發布李強《政府工作報告》全文

新華社12日（周三）發布總理李強代表國務院在十四屆全國人大三次會議上所作的《政府工作報告》全文。



第十四屆全國人大三次會議5日上午在北京人民大會堂開幕。（新華社）

第十四屆全國人大三次會議5日上午在北京人民大會堂開幕。

報告共分三個部分：一、2024年工作回顧；二、2025年經濟社會發展總體要求和政策取向；三、2025年政府工作任務。

報告指出，今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長5%左右；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值能耗降低3%左右，生態環境質量持續改善。

總理李強代表國務院在十四屆全國人大三次會議上宣讀《政府工作報告》。（新華社）

《政府工作報告》全文：

各位代表：

現在，我代表國務院，向大會報告政府工作，請予審議，並請全國政協委員提出意見。

一、2024年工作回顧

過去一年，我國發展歷程很不平凡。黨的二十屆三中全會勝利召開，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出部署。我們隆重慶祝中華人民共和國成立75周年，極大激發了全國各族人民的愛國熱情和奮鬥精神。一年來，面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國各族人民砥礪奮進、攻堅克難，經濟運行總體平穩、穩中有進，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，高質量發展扎實推進，新質生產力穩步發展，我國經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強，中國式現代化邁出新的堅實步伐，更加堅定了我們在新時代新征程全面建設社會主義現代化國家的決心和信心。

「穩」的態勢鞏固延續。主要表現在，經濟規模穩步擴大，國內生產總值達到134.9萬億元、增長5%，增速居世界主要經濟體前列，對全球經濟增長的貢獻率保持在30%左右。就業、物價總體平穩，城鎮新增就業1256萬人、城鎮調查失業率平均為5.1%，居民消費價格上漲0.2%。國際收支基本平衡，對外貿易規模創歷史新高，國際市場份額穩中有升，外匯儲備超過3.2萬億美元。民生保障扎實穩固，居民人均可支配收入實際增長5.1%，脫貧攻堅成果持續鞏固拓展，義務教育、基本養老、基本醫療、社會救助等保障力度加大。重點領域風險化解有序有效，社會大局保持穩定。

「進」的步伐堅實有力。主要表現在，產業升級有新進展，糧食產量首次躍上1.4萬億斤新台階、畝產提升10.1斤；高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長8.9%、7.7%，新能源汽車年產量突破1300萬輛；信息傳輸軟件和信息技術服務業、租賃和商務服務業增加值分別增長10.9%、10.4%。創新能力有新提升，集成電路、人工智能、量子科技等領域取得新成果；「嫦娥六號」實現人類首次月球背面採樣返回，「夢想」號大洋鑽探船建成入列；技術合同成交額增長11.2%。生態環境質量有新改善，地級及以上城市細顆粒物（PM2.5）平均濃度下降2.7%，優良天數比例上升至87.2%，地表水優良水質斷面比例提高到90.4%；單位國內生產總值能耗降幅超過3%；可再生能源新增裝機3.7億千瓦。改革開放有新突破，扎實有力落實黨的二十屆二中、三中全會改革部署，機構改革全面完成，構建全國統一大市場、漸進式延遲法定退休年齡等重大改革舉措陸續推出；製造業領域外資准入限制措施全部取消，共建「一帶一路」貿易投資合作不斷擴容升級。

回顧過去一年，成績來之不易。外部環境變化帶來的不利影響持續加深，國內長期積累的一些深層次結構性矛盾集中顯現，內需不振、預期偏弱等問題交織疊加，局部地區洪澇等自然災害頻發，保持經濟社會平穩運行的難度加大。面對多重困難挑戰，我們加力實施存量政策，適時優化宏觀調控，積極有效應對。特別是堅決貫徹落實9月26日中央政治局會議果斷部署的一攬子增量政策，推動經濟明顯回升，社會信心有效提振，既促進了全年目標實現，也為今年發展奠定了良好基礎。在這個過程中，我們深化了對經濟工作的規律性認識，進一步認識到黨中央集中統一領導是做好經濟工作的根本保證，必須統籌好有效市場和有為政府、總供給和總需求、培育新動能和更新舊動能、做優增量和盤活存量、提升質量和做大總量的關係。實踐再次表明，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國上下聚力攻堅，我國發展沒有闖不過的難關。

一年來，我們深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導，把黨的領導貫穿政府工作各方面全過程，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，按照黨中央決策部署，主要做了以下工作。

一是因時因勢加強和創新宏觀調控，推動經濟回升向好。去年一季度經濟開局良好，但受國內外多方面因素影響，進入二季度以後主要指標連續走低，下行壓力加大。我們加強逆週期調節，聚焦突出問題針對性施策，緊抓存量和增量政策落實，推動需求較快回升，生產增長加快，市場預期明顯改善，全年經濟運行呈現前高、中低、後揚態勢。有力實施財政貨幣政策，擴大支出規模，加強重點領域財力保障，兩次下調存款準備金率和政策利率，社會融資成本進一步降低。圍繞擴大有效需求，扎實推進「兩重」建設，加力支持「兩新」工作，設備購置投資增長15.7%，家電類商品零售額增長12.3%。推動房地產市場止跌回穩，下調住房貸款利率和首付比例，居民存量房貸利息年支出減少約1500億元，降低交易環節稅費水平，扎實推進保交房工作。積極穩定資本市場，加快完善基礎性制度，創設互換便利、回購增持再貸款等工具，市場活躍度上升。一次性增加6萬億元地方專項債務限額置換存量隱性債務。穩妥推進地方中小金融機構改革化險。

二是堅定不移全面深化改革擴大開放，增強發展內生動力。清理廢除妨礙全國統一市場的規定做法，制定實施公平競爭審查條例，出台規範地方招商引資的措施。深化國有企業改革，持續優化國有經濟佈局。提請全國人大常委會審議民營經濟促進法草案，改善民營經濟發展環境。積極拓展外貿新增長點，進出口結構不斷優化，外貿出口對經濟增長貢獻增大。全面實施跨境服務貿易負面清單。開展增值電信、生物技術、獨資醫院開放試點。加大單邊開放力度，對所有同中國建交的最不發達國家產品全面給予零關稅待遇。擴大單方面免簽國家範圍，過境免簽境內停留時間延長至240小時，入境旅遊持續升溫。高質量共建「一帶一路」成效顯著，一批重大工程、民生項目穩步實施。

三是大力推動創新驅動發展，促進產業結構優化升級。推進科技強國建設，全面啟動實施國家科技重大專項，加快完善重大科技基礎設施體系，加強拔尖創新人才培養。穩定工業經濟運行，推進製造業技術改造升級，製造業投資增長9.2%。新培育一批國家級先進製造業集群，商業航天、北斗應用、新型儲能等新興產業快速發展。制定修訂環保、安全等強制性國家標準。加快數字中國建設，數字經濟核心產業增加值占國內生產總值比重達到10%左右。

四是統籌城鄉區域協調發展，優化經濟佈局。出台實施新型城鎮化戰略五年行動計劃，扎實推進城市更新，常住人口城鎮化率提高到67%。堅持不懈夯實農業基礎，防災減災和綜合生產能力穩步提高，鄉村全面振興取得新成效。出台一批區域發展政策，實施一批區域重大項目，健全主體功能區制度政策，區域融合發展取得新進展。

五是積極發展社會事業，增進民生福祉。出台促進高質量充分就業的政策措施，強化對企業吸納就業的支持，高校畢業生、脫貧人口、農民工等重點群體就業保持穩定。推進教育強國建設。提高義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助標準。國家獎助學金提標擴面、助學貸款提額降息，惠及學生3400多萬人次。鞏固「雙減」成果，持續優化基礎教育生態。推進醫療機構檢查檢驗結果互認，擴大基層慢性病、常見病用藥種類。扎實做好重點傳染病防治。擴大職工醫保個人賬戶共濟範圍。提高城鄉居民基礎養老金和退休人員基本養老金。深化養老服務改革，制定促進銀髮經濟發展的政策。強化殘疾人權益保障。提高優撫補助標準。健全低保標準確定和調整機制，拓展救助對象範圍。向困難群眾發放一次性生活補助，惠及1100多萬人。完善全國年節及紀念日放假辦法。繁榮發展文化事業和文化產業，文化和旅遊市場持續活躍。扎實籌辦第九屆亞洲冬季運動會，成功舉辦第十二屆全國少數民族傳統體育運動會，我國體育健兒在巴黎奧運會取得境外參賽最好成績。

六是持續加強生態環境保護，提升綠色低碳發展水平。強化生態環境綜合治理，主要污染物排放量繼續下降。深入實施重要生態系統保護和修復重大工程，荒漠化、沙化土地面積持續「雙縮減」。生物多樣性保護取得積極成效，大量珍稀瀕危野生動植物種群穩步增長。推動重點行業節能降碳改造，推進新能源開發利用，非化石能源發電量佔總發電量的比重接近40%。啟動全國溫室氣體自願減排交易市場。全國碳排放權交易更趨活躍。

七是加強政府建設和治理創新，保持社會和諧穩定。貫徹落實黨中央全面從嚴治黨戰略部署，嚴格落實中央八項規定精神，扎實開展黨紀學習教育，大力整治形式主義、官僚主義，切實為基層減負，深入治理群眾身邊的不正之風，持續加強黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。深入推進依法行政。提請全國人大常委會審議法律議案19件，制定修訂行政法規28部。自覺依法接受監督。認真辦理人大代表建議和政協委員提案。加強行政執法監督，規範涉企行政檢查。推出兩批「高效辦成一件事」重點事項清單，推動線上線下服務能力整體提升。開展推動高質量發展綜合督查。創新和完善社會治理。加強矛盾糾紛排查化解，推進信訪工作法治化。強化應急管理和安全生產，開展燃氣、電動自行車等安全隱患全鏈條專項整治。有效防範應對洪澇、颱風、地震等自然災害。完善國家安全體系。嚴防極端案事件發生，依法嚴懲惡性犯罪，全力保障人民群眾生命財產安全和社會穩定。

過去一年，中國特色大國外交開創新局面。習近平主席等黨和國家領導人出訪多國，出席上海合作組織峰會、金磚國家領導人會晤、亞太經合組織領導人非正式會議、二十國集團領導人峰會、東亞合作領導人系列會議等重大多雙邊活動。成功舉辦中非合作論壇北京峰會、和平共處五項原則發表70周年紀念大會、中阿合作論壇部長級會議等重大主場外交活動。推動構建人類命運共同體，鞏固拓展全球夥伴關係，堅持真正的多邊主義，在應對全球性挑戰和解決國際地區熱點問題中發揮積極建設性作用。中國為促進世界和平與發展作出了重要貢獻。

過去一年取得的成績，根本在於習近平總書記領航掌舵，在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，是以習近平同志為核心的黨中央堅強領導的結果，是全黨全軍全國各族人民團結奮鬥的結果。我代表國務院，向全國各族人民，向各民主黨派、各人民團體和各界人士，表示衷心感謝！向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，表示衷心感謝！向關心和支持中國現代化建設的各國政府、國際組織和各國朋友，表示衷心感謝！

在肯定成績的同時，我們也清醒看到面臨的問題和挑戰。從國際看，世界百年變局加速演進，外部環境更趨複雜嚴峻，可能對我國貿易、科技等領域造成更大衝擊。世界經濟增長動能不足，單邊主義、保護主義加劇，多邊貿易體制受阻，關稅壁壘增多，衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，對國際經濟循環造成阻礙。地緣政治緊張因素依然較多，影響全球市場預期和投資信心，加劇國際市場波動風險。從國內看，經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足，特別是消費不振。部分企業生產經營困難，賬款拖欠問題仍較突出。群眾就業增收面臨壓力。民生領域存在短板。一些地方基層財政困難。社會矛盾化解和風險防範工作還需要加強。政府效能和依法行政能力有待提升。一些工作協調配合不夠，有的政策落地偏慢、效果不及預期。有的部門服務觀念不強、辦事效率不高。一些幹部亂作為、不作為、不善為，一些領域和地方腐敗問題依然多發。我們既要正視困難問題，更要堅定發展信心。我國具有顯著的制度優勢，有超大規模市場、完備產業體系、豐富人力人才資源等諸多優勢條件，有長遠規劃、科學調控、上下協同的有效治理機制，有需求升級、結構優化、動能轉換的廣闊增量空間，經濟長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變，我國經濟航船必將乘風破浪、行穩致遠！

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二、2025年經濟社會發展總體要求和政策取向

今年是「十四五」規劃收官之年。做好政府工作，要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，按照中央經濟工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長5%左右；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值能耗降低3%左右，生態環境質量持續改善。

提出上述預期目標，綜合考慮了國內外形勢和各方面因素，兼顧了需要與可能。經濟增長預期目標為5%左右，既是穩就業、防風險、惠民生的需要，也有經濟增長潛力和有利條件支撐，並與中長期發展目標相銜接，突出迎難而上、奮發有為的鮮明導向。城鎮調查失業率5.5%左右，體現了在就業總量和結構性矛盾更加突出背景下，加大穩就業力度的要求。居民消費價格漲幅2%左右，目的在於通過各項政策和改革共同作用，改善供求關係，使價格總水平處在合理區間。實現這些目標很不容易，必須付出艱苦努力。

我們將堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合，充實完善政策工具箱，根據形勢變化動態調整政策，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。注重目標引領，把握政策取向，講求時機力度，強化系統思維，提升宏觀政策實施效能。

實施更加積極的財政政策。統籌安排收入、債券等各類財政資金，確保財政政策持續用力、更加給力。今年赤字率擬按4%左右安排、比上年提高1個百分點，赤字規模5.66萬億元、比上年增加1.6萬億元。一般公共預算支出規模29.7萬億元、比上年增加1.2萬億元。擬發行超長期特別國債1.3萬億元、比上年增加3000億元。擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券4.4萬億元、比上年增加5000億元，重點用於投資建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業賬款等。今年合計新增政府債務總規模11.86萬億元、比上年增加2.9萬億元，財政支出強度明顯加大。要加快各項資金下達撥付，儘快形成實際支出。持續優化支出結構，更加注重惠民生、促消費、增後勁，切實提高資金使用效益。中央財政加大對地方一般性轉移支付力度，向困難地區和欠發達地區傾斜。嚴格落實分級保障責任，築牢兜實基層「三保」底線。堅持政府過緊日子，推進財政科學管理，嚴肅財經紀律，嚴禁鋪張浪費，騰出更多資金用於發展所需、民生所盼。

實施適度寬鬆的貨幣政策。發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。優化和創新結構性貨幣政策工具，更大力度促進樓市股市健康發展，加大對科技創新、綠色發展、提振消費以及民營、小微企業等的支持。進一步疏通貨幣政策傳導渠道，完善利率形成和傳導機制，落實無還本續貸政策，強化融資增信和風險分擔等支持措施。推動社會綜合融資成本下降，提升金融服務可獲得性和便利度。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，創新金融工具，維護金融市場穩定。

強化宏觀政策民生導向。堅持以人民為中心，經濟政策的著力點更多轉向惠民生、促消費，以消費提振暢通經濟循環，以消費升級引領產業升級，在保障和改善民生中打造新的經濟增長點。推動更多資金資源「投資於人」、服務於民生，支持擴大就業、促進居民增收減負、加強消費激勵，形成經濟發展和民生改善的良性循環。

打好政策「組合拳」。加強財政、貨幣、就業、產業、區域、貿易、環保、監管等政策協同以及與改革開放舉措的協調配合，增強政策合力。健全和用好宏觀政策取向一致性評估工作機制，把經濟政策和非經濟性政策統一納入一致性評估，統籌政策制定和執行全過程，提升政策目標、工具、時機、力度、節奏的匹配度。出台實施政策要能早則早、寧早勿晚，與各種不確定性搶時間，看准了就一次性給足，提高政策實效。加強上下聯動、橫向協作，促進政策從「最初一公里」到「最後一公里」銜接暢通。注重傾聽市場聲音，協同推進政策實施和預期引導，塑造積極的社會預期。

完成好今年目標任務，必須深入貫徹習近平經濟思想，緊抓高質量發展這個首要任務，堅持以質取勝和發揮規模效應相統一，實現質的有效提升和量的合理增長。堅定實施擴大內需戰略，做大做強國內大循環，在擴大開放中拓展國際合作空間，實現國內國際雙循環在更高水平上相互促進、良性互動。持續深化供給側結構性改革，著力破解消費供給的結構性矛盾，更加注重以高質量供給引領需求、創造需求。堅持以進一步全面深化改革調動各方面積極性，激發全社會創新創造活力。

三、2025年政府工作任務

今年經濟社會發展任務十分繁重。我們要突出重點、把握關鍵，著重抓好以下幾個方面工作。

（一）大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。促進消費和投資更好結合，加快補上內需特別是消費短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。

實施提振消費專項行動。制定提升消費能力、增加優質供給、改善消費環境專項措施，釋放多樣化、差異化消費潛力，推動消費提質升級。多渠道促進居民增收，推動中低收入群體增收減負，完善勞動者工資正常增長機制。安排超長期特別國債3000億元支持消費品以舊換新。從放寬准入、減少限制、優化監管等方面入手，擴大健康、養老、助殘、托幼、家政等多元化服務供給。創新和豐富消費場景，加快數字、綠色、智能等新型消費發展。落實和優化休假制度，釋放文化、旅遊、體育等消費潛力。完善免稅店政策，推動擴大入境消費。深化國際消費中心城市建設，健全縣域商業體系。完善全口徑消費統計制度。強化消費者權益保護，營造安全放心消費環境。

積極擴大有效投資。緊扣國家發展戰略和民生需求，發揮好各類政府投資工具作用，加強財政與金融配合，強化項目儲備和要素保障，加快實施一批重點項目，推動「十四五」規劃重大工程順利收官。切實選準選好項目，管好用好資金，保障在建項目資金需求，堅決防止低效無效投資。今年中央預算內投資擬安排7350億元。用好超長期特別國債，強化超長期貸款等配套融資，加強自上而下組織協調，更大力度支持「兩重」建設。優化地方政府專項債券管理機制，實施好投向領域負面清單管理、下放項目審核權限等措施。簡化投資審批流程，建立健全跨部門跨區域重大項目協調推進機制。加大服務業投資力度。支持和鼓勵民間投資發展，規範實施政府和社會資本合作新機制，引導更多民間資本參與重大基礎設施、社會民生等領域建設，讓民間資本有更大發展空間。

（二）因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系。推動科技創新和產業創新融合發展，大力推進新型工業化，做大做強先進製造業，積極發展現代服務業，促進新動能積厚成勢、傳統動能煥新升級。

培育壯大新興產業、未來產業。深入推進戰略性新興產業融合集群發展。開展新技術新產品新場景大規模應用示範行動，推動商業航天、低空經濟、深海科技等新興產業安全健康發展。建立未來產業投入增長機制，培育生物製造、量子科技、具身智能、6G等未來產業。深化先進製造業和現代服務業融合發展試點，加快發展服務型製造。加強產業統籌佈局和產能監測預警，促進產業有序發展和良性競爭。加快國家高新區創新發展。梯度培育創新型企業，促進專精特新中小企業發展壯大，支持獨角獸企業、瞪羚企業發展，讓更多企業在新領域新賽道跑出加速度。

推動傳統產業改造提升。加快製造業重點產業鏈高質量發展，強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關。進一步擴範圍、降門檻，深入實施製造業重大技術改造升級和大規模設備更新工程。加快製造業數字化轉型，培育一批既懂行業又懂數字化的服務商，加大對中小企業數字化轉型的支持。開展標準提升引領傳統產業優化升級行動。深入推進製造業「增品種、提品質、創品牌」工作，加強全面質量管理，打造名品精品、經典產業。

激發數字經濟創新活力。持續推進「人工智能+」行動，將數字技術與製造優勢、市場優勢更好結合起來，支持大模型廣泛應用，大力發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能製造裝備。擴大5G規模化應用，加快工業互聯網創新發展，優化全國算力資源佈局，打造具有國際競爭力的數字產業集群。加快完善數據基礎制度，深化數據資源開發利用，促進和規範數據跨境流動。促進平台經濟規範健康發展，更好發揮其在促創新、擴消費、穩就業等方面的積極作用。

（三）深入實施科教興國戰略，提升國家創新體系整體效能。堅持創新引領發展，一體推進教育發展、科技創新、人才培養，築牢中國式現代化的基礎性、戰略性支撐。

加快建設高質量教育體系。制定實施教育強國建設三年行動計劃。全面實施新時代立德樹人工程，推進大中小學思政課一體化改革創新。深入實施基礎教育擴優提質工程，健全與人口變化相適應的資源統籌調配機制。加強義務教育學校標準化建設，推動義務教育優質均衡發展，擴大高中階段教育學位供給，提升縣域高中質量，逐步推行免費學前教育。辦好特殊教育、繼續教育、專門教育，引導規範民辦教育發展。推進職普融通、產教融合，增強職業教育適應性。分類推進高校改革，扎實推進優質本科擴容，加快「雙一流」建設，完善學科設置調整機制和人才培養模式。積極開展學校體育活動，普及心理健康教育，關愛師生身心健康。弘揚教育家精神，建設高素質專業化教師隊伍，加強師德師風建設和教師待遇保障。要緊緊圍繞國家需求和群眾關切推進教育改革發展，加快從教育大國向教育強國邁進。

推進高水平科技自立自強。充分發揮新型舉國體制優勢，強化關鍵核心技術攻關和前沿性、顛覆性技術研發，加快組織實施和超前佈局重大科技項目。優化國家戰略科技力量佈局，推進科研院所改革，探索國家實驗室新型科研組織模式，增強國際和區域科技創新中心輻射帶動能力。推動科技支出向基礎研究傾斜，完善競爭性支持和穩定支持相結合的投入機制，提高基礎研究組織化程度。發揮科技領軍企業龍頭作用，加強企業主導的產學研深度融合，從制度上保障企業參與國家科技創新決策、承擔重大科技項目。完善中央財政科技經費分配和管理使用機制。健全科技成果轉化支持政策和市場服務，推進職務科技成果賦權和資產單列管理改革，提升科技成果轉化效能。加強知識產權保護和運用。加快概念驗證、中試驗證和行業共性技術平台建設。健全創投基金差異化監管制度，強化政策性金融支持，加快發展創業投資、壯大耐心資本。擴大科技開放合作。加強科學普及工作，提升公民科學素質。弘揚科學家精神，推動形成鼓勵探索、寬容失敗的創新環境。

全面提高人才隊伍質量。發揮人才高地和人才平台的輻射作用，加快建設國家戰略人才力量，加強拔尖創新人才、重點領域急需緊缺人才和高技能人才培養。大力支持、大膽使用青年科技人才。弘揚工匠精神，建設一流產業技術工人隊伍。完善海外引進人才支持保障機制，優化外籍人才服務。深化人才管理和使用制度改革，賦予用人單位更大自主權，推動產學研人才聯合培養和交流。促進人才區域合理佈局，加強東中西部人才協作，鼓勵優秀人才在中西部地區建功立業。深化人才分類評價改革和科教界「帽子」治理，建立以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的人才評價體系，鼓勵各類人才潛心鑽研、厚積薄發。

（四）推動標誌性改革舉措加快落地，更好發揮經濟體制改革牽引作用。扎實推進重點領域改革，著力破除制約發展的體制機制障礙，創造更加公平、更有活力的市場環境。

有效激發各類經營主體活力。堅持和落實「兩個毫不動搖」。高質量完成國有企業改革深化提升行動，實施國有經濟佈局優化和結構調整指引，加快建立國有企業履行戰略使命評價制度。扎扎實實落實促進民營經濟發展的法律法規和政策措施，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益，鼓勵有條件的民營企業建立完善中國特色現代企業制度。加力推進清理拖欠企業賬款工作，強化源頭治理和失信懲戒，落實解決拖欠企業賬款問題長效機制。深化政企常態化溝通交流，切實幫助企業解決實際困難和問題。多措並舉精準支持個體工商戶發展。開展規範涉企執法專項行動，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，堅決防止違規異地執法和趨利性執法。政府要寓管理於服務之中，用服務的暖心增強企業的信心。

縱深推進全國統一大市場建設。加快建立健全基礎制度規則，破除地方保護和市場分割，打通市場准入退出、要素配置等方面制約經濟循環的卡點堵點，綜合整治「內卷式」競爭。實施全國統一大市場建設指引，修訂出台新版市場准入負面清單，優化新業態新領域市場准入環境。制定重點領域公平競爭合規指引，改革完善招標投標體制機制。出台健全社會信用體系的政策，構建統一的信用修復制度。完善企業簡易退出制度，逐步推廣經營主體活動發生地統計。加快建設統一開放的交通運輸市場，實施降低全社會物流成本專項行動。

深化財稅金融體制改革。開展中央部門零基預算改革試點，支持地方深化零基預算改革，在支出標準、績效評價等關鍵制度上積極創新。加快推進部分品目消費稅徵收環節後移並下劃地方，增加地方自主財力。規範稅收優惠政策。積極探索建立激勵機制，促進地方在高質量發展中培育財源。嚴控財政供養人員規模。完善科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融標準體系和基礎制度。深化資本市場投融資綜合改革，大力推動中長期資金入市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設。改革優化股票發行上市和並購重組制度。加快多層次債券市場發展。

（五）擴大高水平對外開放，積極穩外貿穩外資。無論外部環境如何變化，始終堅持對外開放不動搖，穩步擴大制度型開放，有序擴大自主開放和單邊開放，以開放促改革促發展。

穩定對外貿易發展。加大穩外貿政策力度，支持企業穩訂單拓市場。優化融資、結算、外匯等金融服務，擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，強化企業境外參展辦展支持。促進跨境電商發展，完善跨境寄遞物流體系，加強海外倉建設。拓展境外經貿合作區功能，發展中間品貿易，開拓多元化市場。支持內外貿一體化發展，加快解決標準認證、市場渠道等方面問題。推動服務貿易創新發展，提升傳統優勢服務競爭力，鼓勵服務出口，擴大優質服務進口。培育綠色貿易、數字貿易等新增長點，支持有條件的地方發展新型離岸貿易，積極發展邊境貿易。高質量辦好進博會、廣交會、服貿會、數貿會、消博會等重大展會。推進智慧海關建設與合作，提升通關便利化水平。

大力鼓勵外商投資。推進服務業擴大開放綜合試點示範，推動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。鼓勵外國投資者擴大再投資，支持參與產業鏈上下游配套協作。切實保障外資企業在要素獲取、資質許可、標準制定、政府採購等方面的國民待遇。加強外資企業服務保障，加快標誌性項目落地，持續打造「投資中國」品牌。推動自貿試驗區提質增效和擴大改革任務授權，加緊推進海南自由貿易港核心政策落地，完善經開區開放發展政策，促進綜合保稅區轉型升級。持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，讓外資企業更好發展。

推動高質量共建「一帶一路」走深走實。統籌推進重大標誌性工程和「小而美」民生項目建設，形成一批示範性合作成果。保障中歐班列穩定暢通運行，加快西部陸海新通道建設。引導對外投資健康安全有序發展，強化法律、金融、物流等海外綜合服務，優化產業鏈供應鏈國際合作佈局。

深化多雙邊和區域經濟合作。持續擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，推動簽署中國－東盟自貿區3.0版升級協定，積極推動加入《數字經濟夥伴關係協定》和《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》進程。堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，擴大同各國利益的匯合點，促進共同發展。

（六）有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。更好統籌發展和安全，堅持在發展中逐步化解風險，努力實現高質量發展和高水平安全的良性互動。

持續用力推動房地產市場止跌回穩。因城施策調減限制性措施，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。優化城市空間結構和土地利用方式，合理控制新增房地產用地供應。盤活存量用地和商辦用房，推進收購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權。拓寬保障性住房再貸款使用範圍。發揮房地產融資協調機制作用，繼續做好保交房工作，有效防範房企債務違約風險。有序搭建相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。適應人民群眾高品質居住需要，完善標準規範，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的「好房子」。

穩妥化解地方政府債務風險。堅持在發展中化債、在化債中發展，完善和落實一攬子化債方案，優化考核和管控措施，動態調整債務高風險地區名單，支持打開新的投資空間。按照科學分類、精準置換的原則，做好地方政府隱性債務置換工作。完善政府債務管理制度，堅決遏制違規舉債衝動。加快剝離地方融資平台政府融資功能，推動市場化轉型和債務風險化解。

積極防範金融領域風險。按照市場化、法治化原則，一體推進地方中小金融機構風險處置和轉型發展，綜合採取補充資本金、兼併重組、市場退出等方式分類化解風險。完善中小金融機構功能定位和治理機制，推動實現差異化、內涵式發展。健全金融監管體系，加強跨部門合作，強化央地監管協同，保持對非法金融活動的高壓嚴打態勢。充實存款保險基金、金融穩定保障基金等化險資源。完善應對外部風險衝擊預案，有效維護金融安全穩定。

（七）著力抓好「三農」工作，深入推進鄉村全面振興。堅持農業農村優先發展，學習運用「千萬工程」經驗，完善強農惠農富農支持制度，千方百計推動農業增效益、農村增活力、農民增收入。

持續增強糧食等重要農產品穩產保供能力。穩定糧食播種面積，主攻單產和品質提升。鞏固大豆擴種成果，開發挖掘油料擴產潛力。推動棉糖膠等穩產提質。扶持畜牧業、漁業穩定發展，支持發展現代設施農業，全方位開發食物資源。嚴守耕地紅線，嚴格佔補平衡管理。高質量推進高標準農田建設、管護、利用，加強農田水利設施和現代化灌區建設，推進退化耕地治理和撂荒地複墾。深入實施種業振興行動。加快先進適用農機裝備研發應用和農業科技成果大面積推廣。綜合施策推動糧食等重要農產品價格保持在合理水平。啟動中央統籌下的糧食產銷區省際橫向利益補償，加大對產糧大縣支持，保護種糧農民和糧食主產區積極性。各地區都要扛穩保障國家糧食安全責任，共同把飯碗端得更牢。

毫不鬆懈鞏固拓展脫貧攻堅成果。提高監測幫扶效能，持續鞏固提升「三保障」和飲水安全成果，確保不發生規模性返貧致貧。加強易地搬遷後續扶持，分類推進幫扶產業提質增效，加大就業幫扶力度，擴大以工代賑規模。深化東西部協作、定點幫扶、消費幫扶。健全脫貧攻堅國家投入形成資產的長效管理機制。統籌建立農村防止返貧致貧機制和低收入人口、欠發達地區分層分類幫扶制度，開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接總體評估，完善過渡期後幫扶政策體系。

扎實推進農村改革發展。鞏固和完善農村基本經營制度，有序推進第二輪土地承包到期後再延長30年試點，擴大整省試點範圍。完善承包地經營權流轉價格形成機制，提高農業社會化服務質效。支持發展新型農村集體經濟。創新鄉村振興投融資機制。壯大鄉村人才隊伍。深化集體林權、農墾、供銷社、農業水價等改革。因地制宜推動興業、強縣、富民一體發展，做好「土特產」文章，發展林下經濟，促進鄉村特色產業延鏈增效、聯農帶農，拓寬農民增收渠道。加強文明鄉風建設，豐富農民文化生活，推進農村移風易俗。持續改善農村基礎設施、公共服務和人居環境，建設宜居宜業和美鄉村。

（八）推進新型城鎮化和區域協調發展，進一步優化發展空間格局。完善實施區域協調發展戰略機制，堅持以人為本提高城鎮化質量水平，構建優勢互補的區域經濟佈局和國土空間體系。

深入實施新型城鎮化戰略行動。科學有序推進農業轉移人口市民化，全面推進常住地提供基本公共服務，強化隨遷子女義務教育保障，推動將符合條件的農業轉移人口納入住房保障體系，暢通參加社會保險渠道。加快補齊縣城基礎設施和公共服務短板，大力發展縣域經濟，提高城鄉規劃、建設、治理融合水平。發展現代化都市圈、優化空間格局，提升超大特大城市現代化治理水平，促進大中小城市和小城鎮協調發展。持續推進城市更新和城鎮老舊小區改造，統籌城市低效用地再開發，加快健全城市防洪排澇體系，加強燃氣、給排水、熱力、地下管廊等建設和協同管理。發展數字化、智能化基礎設施，完善無障礙適老化配套設施，提升社區綜合服務功能，打造宜居、韌性、智慧城市。

加大區域戰略實施力度。發揮區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略的疊加效應，積極培育新的增長極。深入實施西部大開發、東北全面振興、中部地區加快崛起、東部地區加快推進現代化等戰略。提升京津冀、長三角、粵港澳大灣區等經濟發展優勢區域的創新能力和輻射帶動作用。深入推動長江經濟帶建設、黃河流域生態保護和高質量發展。支持經濟大省挑大樑，在要素保障、科技創新、改革開放先行先試等方面制定支持政策。鼓勵其他地區因地制宜、各展所長。高標準高質量推進雄安新區建設。推動成渝地區雙城經濟圈建設走深走實。深化東、中、西、東北地區產業協作，推動產業有序梯度轉移。支持革命老區、民族地區加快發展，加強邊疆地區建設，推進興邊富民、穩邊固邊。積極探索資源型地區轉型發展新路徑。大力發展海洋經濟，建設全國海洋經濟發展示範區。

（九）協同推進降碳減汙擴綠增長，加快經濟社會發展全面綠色轉型。進一步深化生態文明體制改革，統籌產業結構調整、污染治理、生態保護、應對氣候變化，推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展。

加強污染防治和生態建設。持續深入推進藍天、碧水、淨土保衛戰。制定固體廢物綜合治理行動計劃，加強新污染物協同治理和環境風險管控。深入實施生態環境分區管控，統籌推進山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，全面推進以國家公園為主體的自然保護地體系建設，推動「三北」工程標誌性戰役取得重要成果。實施生物多樣性保護重大工程，堅定推進長江十年禁漁。健全生態保護補償和生態產品價值實現機制。積極推進美麗中國先行區建設，不斷滿足人民群眾對良好生態環境新期待。

加快發展綠色低碳經濟。完善支持綠色低碳發展的政策和標準體系，營造綠色低碳產業健康發展生態。深入實施綠色低碳先進技術示範工程，培育綠色建築、綠色能源、綠色交通等新增長點。完善資源總量管理和全面節約制度，加強重點用能用水單位節能節水管理，有力有效管控高耗能項目。加強廢棄物循環利用，大力推廣再生材料使用，促進循環經濟發展。健全綠色消費激勵機制，推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式。

積極穩妥推進碳達峰碳中和。扎實開展國家碳達峰第二批試點，建立一批零碳園區、零碳工廠。加快構建碳排放雙控制度體系，擴大全國碳排放權交易市場行業覆蓋範圍。開展碳排放統計核算，建立產品碳足跡管理體系、碳標識認證制度，積極應對綠色貿易壁壘。加快建設「沙戈荒」新能源基地，發展海上風電，統籌就地消納和外送通道建設。開展煤電低碳化改造試點示範。規劃應對氣候變化一攬子重大工程，積極參與和引領全球環境與氣候治理。

（十）加大保障和改善民生力度，提升社會治理效能。加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，穩步提高公共服務和社會保障水平，促進社會和諧穩定，不斷增強人民群眾獲得感幸福感安全感。

更大力度穩定和擴大就業。就業是民生之本。要完善就業優先政策，加大各類資金資源統籌支持力度，促進充分就業、提高就業質量。實施重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計劃，用足用好穩崗返還、稅費減免、就業補貼等政策。支持勞動密集型產業吸納和穩定就業，統籌好新技術應用和崗位轉換，創造新的就業機會。優化就業創業服務，拓寬高校畢業生等青年就業創業渠道，做好退役軍人安置和就業服務，促進脫貧人口、農民工就業，強化大齡、殘疾、較長時間失業等就業困難群體幫扶。加強靈活就業和新就業形態勞動者權益保障，推進擴大職業傷害保障試點。切實保障勞動者工資發放，清理整治欠薪，堅決糾正各類就業歧視。開展大規模職業技能提升培訓行動，增加製造業、服務業緊缺技能人才供給。加快構建技能導向的薪酬分配制度，提高技能人才待遇水平，讓多勞者多得、技高者多得、創新者多得。

強化基本醫療衛生服務。實施健康優先發展戰略，促進醫療、醫保、醫藥協同發展和治理。深化以公益性為導向的公立醫院改革，推進編制動態調整，建立以醫療服務為主導的收費機制，完善薪酬制度，優化績效考核。改善病房和診療條件，以患者為中心持續改善醫療服務。促進優質醫療資源擴容下沉和區域均衡佈局，實施醫療衛生強基工程。加強護理、兒科、病理、全科、老年醫學專業隊伍建設，完善精神衛生服務體系。優化藥品和耗材集采政策，強化質量評估和監管，讓人民群眾用藥更放心。健全藥品價格形成機制，制定創新藥目錄，支持創新藥和醫療器械發展。完善中醫藥傳承創新發展機制，推動中醫藥事業和產業高質量發展。加強疾病預防控制體系建設，統籌做好重點傳染病防控。居民醫保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標準分別再提高30元和5元。穩步推動基本醫療保險省級統籌，健全基本醫療保險籌資和待遇調整機制，深化醫保支付方式改革，促進分級診療。全面建立藥品耗材追溯機制，嚴格醫保基金監管，讓每一分錢都用於增進人民健康福祉。

完善社會保障和服務政策。城鄉居民基礎養老金最低標準再提高20元，適當提高退休人員基本養老金。加快發展第三支柱養老保險，實施好個人養老金制度。積極應對人口老齡化，完善發展養老事業和養老產業政策機制，大力發展銀髮經濟。加快發展智慧養老。推進社區支持的居家養老，強化失能老年人照護，加大對老年助餐服務、康復輔助器具購置和租賃支持力度，擴大普惠養老服務，推動農村養老服務發展。加快建立長期護理保險制度。制定促進生育政策，發放育兒補貼，大力發展托幼一體服務，增加普惠托育服務供給。穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡改革。做好軍人軍屬、退役軍人和其他優撫對象優待撫恤工作。加強困境兒童、流動兒童和留守兒童關愛服務。做好重度殘疾人托養照護服務，提升殘疾預防和康復服務水平。加強低收入人口動態監測和常態化救助幫扶，完善分層分類社會救助體系，保障困難群眾基本生活。

加強精神文明建設。完善培育和踐行社會主義核心價值觀制度機制，推進群眾性精神文明創建和公民道德建設。發展哲學社會科學、新聞出版、廣播影視、文學藝術和檔案等事業，加強智庫建設。深化全民閱讀活動。加強和改進未成年人思想道德建設。健全網絡生態治理長效機制，發展積極健康的網絡文化，推動新時代網絡強國建設。完善公共文化服務體系，推動優質文化資源直達基層。健全文化產業體系和市場體系，加快發展新型文化業態，大力發展旅遊業。推進文化遺產系統性保護，提升文物、非物質文化遺產保護利用和考古研究水平。擴大國際人文交流合作，全面提升國際傳播效能。改革完善競技體育管理體制和運行機制。辦好第十五屆全國運動會和第十二屆世界運動會。積極發展冰雪運動和冰雪經濟。推進群眾身邊的運動場地設施建設，廣泛開展全民健身活動。加強青少年科學健身普及和健康干預，讓年輕一代在運動中強意志、健身心。

維護國家安全和社會穩定。全面貫徹總體國家安全觀，完善維護國家安全體制機制，推進國家安全體系和能力現代化。落實維護社會穩定責任制，加強公共安全治理，強化基層應急基礎和力量。深入實施安全生產治本攻堅三年行動，做好重點行業領域安全生產風險排查整治，堅決遏制重特大事故發生。嚴格食品藥品監管，抓好校園學生餐、平台外賣安全監管。加強氣象服務。做好洪澇、乾旱、颱風、森林草原火災、地質災害、地震等自然災害防範應對。做好西藏定日縣地震災後恢復重建，提高重點地區房屋、基礎設施抗震能力。健全城鄉基層治理體系，加強鄉鎮街道服務管理力量，提高市域社會治理能力。全面深化事業單位改革。引導支持社會組織、人道救助、志願服務、公益慈善等健康發展。發揮好行業協會商會行業自律作用。保障婦女、兒童、老年人、殘疾人合法權益。堅持和發展新時代「楓橋經驗」，推進基層綜治中心規範化建設，持續推進信訪工作法治化，進一步加強社會矛盾和風險隱患排查，把矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態。提升公共法律服務均衡性和可及性。健全社會心理服務體系和危機干預機制，培育自尊自信、理性平和、積極向上的社會心態。建設更高水平的平安中國，完善社會治安整體防控體系，依法嚴厲打擊黑惡勢力、電信網絡詐騙等違法犯罪活動，保障人民群眾安居樂業、社會安定有序。

今年將開展「十五五」規劃編制工作。要深入分析「十五五」時期新的階段性特徵，科學確定發展目標，謀劃好重大戰略任務、重大政策舉措、重大工程項目，更好發揮規劃對經濟社會發展的引領指導作用。

應對新挑戰、完成新任務，對政府工作提出新的更高要求。各級政府及其工作人員要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅決扛起全面從嚴治黨政治責任，深入貫徹中央八項規定精神，堅定不移推進政府黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。全面提升政府履職能力，確保黨中央決策部署不折不扣落實到位。

加強法治政府建設。嚴格依照憲法法律履職盡責，推進政府機構、職能、權限、程序、責任法定化。自覺接受同級人大及其常委會的監督，自覺接受人民政協的民主監督，自覺接受社會和輿論監督。加強審計監督。堅持科學、民主、依法決策，加強政府立法審查，強化重大決策、規範性文件合法性審查。深化政務公開。推進嚴格規範公正文明執法，落實行政裁量權基準制度，健全維護群眾利益的制度機制。支持工會、共青團、婦聯等群團組織更好發揮作用。政府工作人員要恪盡職守、廉潔奉公，厲行法治、依法辦事，確保黨和人民賦予的權力始終用來為人民謀幸福。

提升行政效能和水平。堅持求真務實，從實際出發解決問題。善於把黨中央決策部署與自身實際結合起來，謀劃牽引性、撬動性強的工作抓手和載體，提高創造性貫徹落實能力。加快數字政府建設，健全「高效辦成一件事」重點事項清單管理和常態化推進機制，完善覆蓋全國的一體化在線政務服務平台。強化正向激勵，完善考核評價體系，持續整治形式主義為基層減負，切實把面向基層的多頭重複、指標細碎、方式繁瑣的督查檢查考核減下來，讓廣大幹部把更多時間和精力用到幹實事上。各級政府工作人員要堅持幹字當頭、腳踏實地，創造更多經得起歷史和人民檢驗的發展業績。

我們要以鑄牢中華民族共同體意識為主線，推進中華民族共同體建設，堅持和完善民族區域自治制度，不斷推進民族團結進步事業，加快民族地區現代化建設步伐。堅持黨的宗教工作基本方針，系統推進我國宗教中國化，加強宗教事務治理法治化。完善僑務工作機制，維護海外僑胞和歸僑僑眷合法權益，彙聚海內外中華兒女共創輝煌的強大力量。

過去一年，國防和軍隊建設取得新的重要進展。新的一年，我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，持續深化政治整訓，全力打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。深入推進練兵備戰，加快發展新質戰鬥力，構建中國特色現代軍事理論體系，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。抓好軍隊建設「十四五」規劃收官，加緊實施國防發展重大工程，加快推進網絡信息體系建設。協力推進跨軍地改革，優化國防科技工業體系和佈局，健全一體化國家戰略體系和能力建設工作機制。加強國防教育、國防動員和後備力量建設。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，完善雙擁工作機制，鞏固和發展堅如磐石的軍政軍民團結。

我們要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。

我們要堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，堅定奉行互利共贏的開放戰略，反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義、保護主義，維護國際公平正義。中國願同國際社會一道，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，積極參與全球治理體系改革和建設，推動構建人類命運共同體，共創世界和平發展的美好未來。

各位代表！信心凝聚力量，實幹譜寫華章。我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，迎難而上、銳意進取，努力完成全年經濟社會發展目標任務，確保「十四五」規劃圓滿收官，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業不懈奮鬥！