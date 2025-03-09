兩會｜住建部長倪虹：房地產市場保持止跌回穩勢頭　堅決穩住樓市

十四屆全國人大三次會議今日（9日）舉行民生主題記者會，住房和城鄉建設部部長倪虹表示，政府工作報告提出要穩住樓市，持續用力推動房地產市場止跌回穩，將會同有關部門堅持長短結合，標本兼治，堅決穩住樓市。



倪虹表示，將會同有關部門堅持長短結合，標本兼治，堅決穩住樓市。（新華社）

倪虹表示，去年四季度新建商品房的銷售面積和銷售額實現了正增長，今年1、2月份，房地產市場保持了止跌回穩的積極勢頭。

倪虹又表示，將重點做好四件事情。第一，鞏固政策組合拳的效果。把降息、增貸、減稅等政策效應充分釋放出來，惠及更多人民群眾，繼續打好保交房的攻堅戰，切實維護購房人的合法權益。加大白名單貸款的投放力度，按照應進盡進，應貸盡貸的要求，將符合條件的項目全部納入白名單項目，提供有力的融資支持，充分保障項目的建設交付。

第二，努力實施城中村改造和危舊房改造。將在去年新增100萬套的基礎上繼續擴大改造規模，穩妥推進貨幣化安置，讓城中村的居民擁有更多的自主選擇權，實現早入住、早安居，同時也有利於消化存量的商品房。在實施中，城中村改造要因地制宜，採取拆除後重建，整治提升，拆整結合等多種方式有序推進，危舊房改造通過拆除後新建、原址重建、改擴建、抗震加固等多種方式加快推進，及早消除安全隱患，改善居住環境，解決群眾急難愁盼。

第三，推進收購存量商品房。政府工作報告提出今年地方政府專項債安排4.4萬億元人民幣，其中一個使用方向就是土地收儲和收購存量商品房，將支持地方在收購主體、價格和用途方面，充分行使自主權，收購的商品房優先用於保障性住房，城中村改造，安置房、人才房、青年公寓和職工宿舍等。

第四，改革完善商品房開發、融資、銷售等基礎性的制度，加強構建房地產發展的新模式。適應人民群眾高品質住房的需要，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的好房子，促進房地產市場平穩健康發展。