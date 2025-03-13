預算遭刪　民進黨稱要下鄉舉辦政策宣講會　賴清德：全黨投入

台灣國民黨和民進黨日前再以人數優勢否決中央政府總預算與《財劃法》覆議案，對此民進黨今（13）日召開記者會宣布，將啟動「人民是頭家（老闆，作主的人，閩南語）」政策宣講會，強調將透過與民眾的直接理性與人民對話講述政府編列的預算和未來的施政方向。



對此新北市長侯友宜表示，跟民眾溝通有其必要性，但溝通的過程當中一定要說實話，「不要帶風向，更不要煽動仇恨」。



2024年ˊ5月21日晚間，約有3萬民眾包圍台立法院，要求退回國會改革三法。（讀者提供）

台灣立法院會24日續審國會職權修正相關法案。（台立法院國會頻道直播截圖）

民進黨宣布將啟動「人民是頭家」政策宣講會，第一站選擇在本週六台中，依序為桃園、花蓮、台北、台南、新竹、高雄與新北。

民進黨秘書長林右昌表示，為了讓人民了解現在當前所面臨的嚴峻挑戰，匯集更大的民主力量，做為執政黨，有責任搭起社會大平台，讓執政團隊直接面對民意，向人民頭家報告。宣講包括行政院長卓榮泰、民進黨執政縣市首長、立委與各行各業的意見領袖代表。

民進黨發函內容指出，近一年面對國民黨、民眾黨在立法院強行通過窒礙難行、毀憲亂政之法案，更濫刪凍中央政府年度總預算，經行政院提出覆議，希望能夠有重新審視及向台灣人報告行政院編定的預算以及施政方向。