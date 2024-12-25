不釋放一貫道信徒影響兩岸宗教交流？　國台辦：民進黨政治操弄

今年10月，台灣三名「一貫道」信徒在大陸被捕。

12月25日，國台辦發言人陳斌華表示，3人涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被廣東省公安機關依法逮捕。有關部門將依法開展案件辦理，依法保障當事人合法權益。



3位台灣「一貫道」信徒涉嫌組織利用會道門破壞法律實施罪被依法逮捕。民進黨當局有官員稱，若大陸不釋放人員，兩岸宗教交流未來可能會暫緩；陸委會稱，大陸推動的宗教交流都是「統戰」工具，主管機關會嚴加防範相關審查。

陳斌華回應稱，台灣居民周某等3人涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被廣東省公安機關依法逮捕。有關部門將依法開展案件辦理，依法保障當事人合法權益。

國台辦發言人陳斌華。（微博＠國台辦發布）

陳斌華表示，民進黨當局對此事進行政治操弄，掩蓋不了其不擇手段干擾破壞兩岸交流合作的事實。民進黨當局給兩岸旅遊設置重重障礙，刁難阻攔兩岸城市交流，鼓噪兩岸產業「脫鉤斷鏈」，無理阻撓兩岸宗教、民間信仰文化交流，劣跡斑斑，事實俱在，是兩岸人員往來正常化、交流合作常態化的真正障礙。

《刑法》第三百條規定，「組織和利用會道門、邪教組織或者利用迷信破壞國家法律、行政法規實施」，處3年以上、7年以下有期徒刑；情節特別嚴重，處7年以上有期徒刑。