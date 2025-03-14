英媒：面對關稅威脅　美玩具商計劃半年內將四成產能移出中國

據路透社報道，面對關稅威脅，近期，美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）及其主要玩具供應商達吉特（Target）正迅速調整供應鏈，計劃在約六個月內將40%的生產從中國移至印度、越南和印尼。



美國玩具製造商MGA娛樂公司的執行長賴瑞恩（Isaac Larian）表示，該公司目前在中國的生產比例約為10%到15%，未來將大幅提升至40%。即便如此，賴瑞恩指出，轉移後仍有約60%的生產將留在中國。

賴瑞恩進一步提到，MGA可能需要提高在中國製造產品的批發價格，並將這些成本轉嫁給零售商，以保護公司微薄的利潤率，這一舉措可能最終影響消費者。

MGA可能需要提高在中國製造產品的批發價格，並將這些成本轉嫁給零售商，並可能最終影響消費者。圖為2024年11月29日，美國消費者在加州一家沃爾瑪（Walmart）內購物。（Getty Images）

美國玩具協會（Toy Association）警告，隨著返校季的到來，零售商貨架上的價格可能上漲，20%的關稅可能會導致商品價格上升20%。該協會的數據顯示，中國目前生產約77%的美國玩具，這使得如美泰兒（Mattel）等公司不得不提高價格以應對關稅的影響。美泰兒還計劃減少對單一地區的依賴，並計劃在今年底關閉一座位於中國的工廠。

此外，中國官媒、新媒體「玉淵譚天」報道稱，中國商務部於11日約談了沃爾瑪，原因是該公司要求部分中國供應商大幅降價，試圖將美國對中國加徵關稅的負擔轉嫁給中國供應商及消費者。