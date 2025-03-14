日護衛艦「秋月號」過航台海　國防部批「興風作浪」堅決反對

日本《共同社》日前報道，日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」於2月上旬通過台灣海峽，這是自去年9月以來，再次確認日本軍艦過航該海域。報道指出，此舉可能意在對中國大陸在日本與台灣周邊加強軍事壓力進行制衡。



對此，國防部新聞發言人張曉剛今（14）日下午回應表示，中方尊重各國依據國際法享有的航行權利，但「堅決反對任何國家在台灣海峽興風作浪，侵犯中國主權安全，向『台獨』分裂勢力傳遞錯誤信號」。

此外，日本防務部門官員則對中國軍隊在日本周邊活動日趨頻繁表達「嚴重關切」，並稱將「冷靜且堅決應對」。

張曉剛強調，中國軍隊在相關海空域的活動「符合國際法和國際實踐，正當合理、無可非議」，日方無端指責中方正常演訓活動，「我們對此堅決反對」。

另一方面，日本防衛省近日首次公開射程達3000公里的新型彈道導彈研發情況，遠超過去「專守防衛」的範疇，顯示日本正響應美國要求盟友提升打擊能力的政策，發展更具進攻性的武器系統。

張曉剛批評，近年來，日本不斷突破「和平憲法」的限制，在強軍擴武的道路上越走越遠，「這是危險和不得人心的」。

張曉剛指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，日本軍國主義曾給日本、亞洲乃至世界人民帶來巨大災難，張曉剛喊話日方並警告，「我們要求日方深刻汲取歷史教訓，在軍事安全領域謹言慎行，多做有利於地區和平穩定的事，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。