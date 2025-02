日本5月起｢本籍欄｣允許登記為台灣　外交部：敦促日本勿搞小動作

日本法務省修改家庭法規則,表示將於今年5月起,允許台灣、巴勒斯坦等非民族國家的區域或地區被列為原籍地。2月17日外交部例行記者會上,發言人郭嘉昆對此回應表示,敦促日方恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神,不要在台灣問題上搞小動作,不要發出矛盾和錯誤的信號。



據悉,日本外務省提供的婚姻登記表格上,若當事者一方為外國人,需在「本籍欄」填寫原本國籍,由於日本戶籍法原則上僅承認國名,因此台灣人的戶籍欄會被登記為「中國」,但日本法務省修改家庭法後,今年5月起,「本籍欄」可以標示「國籍·地域」,因此將可以填寫為「台灣」。

中日關係|中國國旗|日本國旗:Printed Chinese and Japanese flags are seen in this illustration, July 21, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo