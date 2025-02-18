日本5月起｢本籍欄｣允許登記為台灣 外交部：敦促日本勿搞小動作
撰文：鄭寧
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日本法務省修改家庭法規則，表示將於今年5月起，允許台灣、巴勒斯坦等非民族國家的區域或地區被列為原籍地。2月17日外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆對此回應表示，敦促日方恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，不要在台灣問題上搞小動作，不要發出矛盾和錯誤的信號。
據悉，日本外務省提供的婚姻登記表格上，若當事者一方為外國人，需在「本籍欄」填寫原本國籍，由於日本戶籍法原則上僅承認國名，因此台灣人的戶籍欄會被登記為「中國」，但日本法務省修改家庭法後，今年5月起，「本籍欄」可以標示「國籍·地域」，因此將可以填寫為「台灣」。
2月17日，中國外交部舉行例行記者會，《彭博社》記者就此提問。
外交部發言人郭嘉昆表示，台灣是中國領土不可分割的一部份，兩岸同胞都是中國人。台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力幹涉。日本曾對台灣進行侵略和殖民統治，對中國人民負有嚴重歷史罪責，更應該謹言慎行。中國敦促日方恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，不要在台灣問題上搞小動作，不要發出矛盾和錯誤的信號。
彭博社記者追問，「你是說日方有關調整違反了中日四個政治文件和中國主權嗎？」
郭嘉昆回應，日方恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神是日方對中方作出的莊嚴政治承諾。「我要再次強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力進行干涉。」
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