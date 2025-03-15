英媒：習近平擬28日會見頂級外企CEO　以穩定在華投資

據英國《金融時報》周五（14日）報道，中國正積極接觸全球頂尖外國企業的行政總裁（CEO），計劃於3月28日安排他們與中國國家主席習近平會面，旨在穩定外企在中國的投資，挽救疲弱的經濟。



報道指出，中國將於23日至24日舉行中國發展高層論壇，相關方面已與參加該論壇的外企CEO進行接觸，並安排在28日與習近平會議。參與者包括滙豐銀行（HSBC）的艾橋智（Georges Elhedery）和對沖基金城堡（Citadel）的葛里芬（Ken Griffin）等。

據報參與者包括滙豐銀行高層。（資料圖片）

目前，與習近平會面的名單及具體安排仍在協商中。許多外企CEO不希望在論壇後長時間留在北京等待會議，部分獲邀者甚至可能取消參加中國發展高層論壇。預計將有約20名或更多商界領袖與習近平會面。

參加今年論壇的CEO人數約為72人，涵蓋資產管理機構黑石集團（Blackstone）、輝瑞藥廠（Pfizer）及沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美（Aramco）等知名企業。

面對房地產危機及低迷的投資者和消費者信心，中國試圖穩定下降的外國投資。然而，國際投資者對中國的市場准入壁壘、持續的通貨緊縮及來自國內競爭對手的激烈競爭表示不滿，這些因素正在影響他們的利潤。

習近平去年曾在中國發展高層論壇後與美國商界領袖會面，預計今年將與來自英國及歐盟的CEO進行更多交流。