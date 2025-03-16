禁食用狐貉肉銷往多地餐廳　冒充牛羊兔狗肉　恐傳播人畜共患病

內地食物安全問題近日再廣受關注。狐狸、貉主要用作製作皮草，在內地禁止食用，但內媒《澎湃新聞》揭露河北唐山和山東濰坊、臨沂等毛皮動物養殖地，有許多商販把狐、貉「白條」（去除內臟和皮下脂肪的胴體）轉售全國各地，冒充牛羊兔狗肉或者「野味」獾肉，製作成滷肉、紅燒、燒烤等在餐館出售；病死、變質的就製成動物飼料。



專家警告，狐、貉等動物在飼養過程中會用到激素，加上缺少檢疫，其攜帶的病原體會影響人類身體健康，增加人畜共患病的傳播風險。



狐狸養殖場。（《澎湃新聞》）

許多商販把狐、貉「白條」（去除內臟和皮下脂肪的胴體）轉售全國各地，冒充牛羊兔狗肉或者「野味」獾肉。（《澎湃新聞》）

許多商販把狐、貉「白條」（去除內臟和皮下脂肪的胴體）轉售全國各地，冒充牛羊兔狗肉或者「野味」獾肉。（《澎湃新聞》）

報道指，作為非食用特殊禽畜，「取皮」後的狐、貉胴體按照內地規定不能流入食品領域，但仍有商販私下售賣狐、貉肉，甚至還在影片平台公開叫賣。

一名肉販稱，一隻加工後的「白條」一般六七斤（3至3.5公斤），賣20元（人民幣，下同），客戶以農家樂、飯店為主，可以當羊肉、狗肉、獾肉等賣。他在一個網絡平台上的帳號暱稱更直接寫著「新鮮貉子肉，大量接單（全國發貨）」。

另一名肉販則稱，有客戶買走狐貉里脊肉做牛肉乾，還有購買狐貉「白條」當新鮮兔肉賣，狐貉肉還可以當狗肉賣。

狐、貉除了被充作其他肉品販賣，還會被拿來煉油、做飼料。（《澎湃新聞》））

狐、貉除了被充作其他肉品販賣，還會被拿來煉油、做飼料。（《澎湃新聞》））

「加進去口味一改，啥也沒有（吃不出來）」

過去多次因加工狐狸肉被曝光的山東臨沂市河東區潘家湖村，去年仍有村民作案被捕。有村民稱， 「現在羊肉有羊肉精，狗肉有狗肉精，驢肉有驢肉精，加進去口味一改，啥也沒有（吃不出來）。」

報道指，狐貉還會被拿來煉油、做飼料。山東濰坊市有狐貍肉販表示，她的冷庫裡存著十多噸病死、不新鮮的冷凍狐狸胴體，都是來做豬飼料、雞飼料的。

報道又指，每年11月、12月是狐貉取出皮毛出售的時節，會有大量狐貉胴體「上市」。許多影片平台上都能看到出售狐貉肉的信息。