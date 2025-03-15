蜜雪冰城宜昌門店被揭用隔夜水果製作飲品　店員：以後不敢喝了

蜜雪冰城在湖北宜昌的凝聚新天地門店近日存在嚴重的食品安全隱患，內媒調查發現，該門店違規使用隔夜的檸檬和橙子切片來製作飲品，並且衛生狀況令人擔憂。



在記者拍攝的影片中，可以看到店內飛蟲亂舞，甚至有蒼蠅出現在奶茶杯的蓋子上。店員透露，當天剩餘的檸檬和橙子切片會被隱藏在操作台下的置物櫃中，並且有些切片會被放入不銹鋼桶中，常溫存放在後場角落。當記者詢問為何不將其放入冰箱時，店員無奈表示：「我以後不敢喝了，我有點害怕。」

此外，其他店員也表示，「這個明天可以接著用」，顯示出對食品安全的漠視。

該門店違規使用隔夜的檸檬和橙子切片來製作飲品。（經視直播）

當記者詢問為何不將其放入冰箱時，店員無奈表示：「我以後不敢喝了，我有點害怕。」（經視直播）

店員稱涉事位置在監控死角。（經視直播）

隨後，宜昌市市場監管局的執法人員迅速前往該門店調查，但發現店內正在進行裝修。周邊商鋪反映，該店最近開始升級裝修，預計幾天內完工。在執法過程中，相關負責人未能及時聯繫上，執法人員發現二樓倉庫內有標籤不規範的剩餘原材料，並對其進行扣押，立案調查的工作也隨即展開。

店內飛蟲亂舞，甚至有蒼蠅出現在奶茶杯的蓋子上。（經視直播）

店內飛蟲亂舞，甚至有蒼蠅出現在奶茶杯的蓋子上。（經視直播）

店內飛蟲亂舞，甚至有蒼蠅出現在奶茶杯的蓋子上。（經視直播）

蜜雪冰城的客服在接到投訴後表示會詳細記錄問題並及時反饋。店長鄒先生對媒體承認，影片中所示的情況屬於違規操作，並表示會加強門店的監管力度，防止類似事件再次發生。

市場監管局則表示，將對轄區內的同類門店進行重點檢查，以確保食品安全。