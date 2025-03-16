中央推《提振消費專項行動方案》30項重點任務：多措並舉穩住股市

中央持續加強「提振消費」。央視16日（周日）報道，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《提振消費專項行動方案》，方案提出8方面30項重點任務，內容包括多措並舉穩住股市、用力推動房地產市場止跌回穩、促進工資性收入合理增長，同時要加大消費品以舊換新支持力度，用好超長期特別國債資金等。



《提振消費專項行動方案》所提出的重點任務包括城鄉居民增收促進行動、消費能力保障支持行動、服務消費提質惠民行動、大宗消費更新升級行動、消費品質提升行動、消費環境改善提升行動、限制措施清理優化行動、完善支持政策。

方案提到，要更好滿足住房消費需求，持續用力推動房地產市場止跌回穩。（新華社）

多措並舉穩住股市 用力推動房地產市場止跌回穩

方案提出，要拓寬財產性收入管道，多措並舉穩住股市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設，加快打通商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金等中長期資金入市堵點，強化央企國企控股上市公司市值管理，依法嚴厲打擊資本市場財務造假和上市公司股東違規減持等行為。進一步豐富適合個人投資者投資的債券相關產品品種。

方案還提到，要更好滿足住房消費需求，持續用力推動房地產市場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力；允許專項債券支持城市政府收購存量商品房用作保障性住房；落實促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策；適時降低住房公積金貸款利率。

方案提到，要鼓勵金融機構在風險可控前提下加大個人消費貸款投放力度。（資料圖片）

加大個人消費貸款投放力度

方案又指，要強化信貸支持，鼓勵金融機構在風險可控前提下加大個人消費貸款投放力度，合理設置消費貸款額度、期限、利率；支持金融機構按照市場化法治化原則優化個人消費貸款償還方式，有序開展續貸工作。

支持新型消費加快發展

方案並指，要支持新型消費加快發展。深入實施數字消費提升行動，大力培育品質電商。開展「人工智慧+」行動，促進「人工智慧+消費」，加速推動自動駕駛、智能穿戴、超高清視頻、腦機接口、機器人、增材製造等新技術新產品開發與應用推廣，開闢高增長性消費新賽道。