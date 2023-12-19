甘肅地震｜黃曉明、林志玲等率先｢捐2000物資包｣　韓紅捐款200萬

內地甘肅18日深夜23時59分發生6.2強震，災情慘重，目前已增至118人死亡、近六百人受傷、20人失聯，救援行動持續進行中。除了財政部與應急管理部緊急預撥2億元（人民幣，下同）救災資金，藝人黃曉明、林志玲、張天愛、佟麗婭等人，也聯合向甘肅地震災區伸出援手，捐贈2000個家庭緊急救援物資包；韓紅愛心慈善基金會也向甘肅省、青海省受災地區捐贈200萬元。



救援人員於震區搜救受困者。（央視截圖）

綜合內媒報道，受到地震影響，各地陸續傳出災情，藝人相繼發起捐款捐物，緊急馳援甘肅。韓紅愛心慈善基金會今（19）日表示，地震發生後，韓紅基金會一直保持密切關注並迅速聯絡各方了解地震災情、制定援助計劃。經對災情研判，韓紅基金會理事會決定向甘肅省、青海省受災地區捐贈人民幣100萬元現金、100萬元物資，第一批物資將重點關注防寒物資和自熱食品（清真）等。未來將根據受災地區實際需求，全力支持當地的救援工作，幫助受災群眾紓困解難，共克時艱。

甘肅強震，韓紅愛心基金會捐款人民幣200萬元。（微博@韓紅愛心慈善基金會）

黃曉明明天基金會則指出，「攜手明天」緊急調集了2000個家庭應急救援物資包（含保溫毯、救生哨、壓縮雨衣、優碘和酒精棉棒、膠布、醫用繃帶、紗布片、牙刷牙膏、香皂、紙巾、洗髮水、免沖洗消毒凝膠、毛巾、太陽能多功能聲光手電筒等，20餘種醫療及生活物資。

黃曉明明天基金會也公布捐贈名單，感謝愛心藝人黃曉明、林志玲、張天愛、佟麗婭的聯合捐贈。捐增物資將於19日裝車送往甘肅地震災區，希望能夠幫助受災民眾至少一周左右的基本生活需求。