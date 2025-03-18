廣東江門：順風車不得以營利為目的　有償合乘每日最多接2單

廣東江門市交通運輸局官網近日發布《關於私人小客車合乘出行相關問題的指導意見》，顯示當地要求順風車不得以營利為目的，有償合乘每日最多接2單。其自2025年4月1日起實施，有效期至2030年3月31日。



意見明確，私人小客車合乘，也稱為拼車、順風車，是指不以營利為目的，由合乘出行提供者通過合乘信息服務平台方式事先發布出行信息，再由出行線路相同的人選擇合乘出行提供者的小客車，分攤部分出行成本或免費互助的共享出行方式。

其要求合乘出行分攤費用僅限於合乘過程（單程）中車輛燃料成本及通行費（包括車輛油費、電費、氣費和通行費）等直接費用，交通事故、車輛折舊等其他原因產生的費用除外；分攤費用只按合乘里程方式計費，無設起步價，且單次里程費用未超過本市巡遊出租汽車里程續租價的50%（不含起步價、燃油附加費、候時費、長途返空費、夜間附加費）；出發前合乘各方就另行分攤通行費明確分攤比例的除外。

意見還規定，分攤合乘費用的，合乘出行提供者每天未超過兩次合乘出行；免費互助合乘的，每日提供合乘出行次數不限。每次合乘出行的合乘人員未超過兩批次。此外，限制超過當日合乘次數的合乘出行提供者當日再次發布合乘信息。

今年2月，廣東惠州市交通運輸局亦發布《關於私人小客車合乘出行的若干規定》，明確規定在惠州市內提供有償拼車、順風車服務的車主，每天最多服務4單，跨市最多服務2單。超出規定次數則屬於非法營運，交通執法部門將依法查處。該規定自3月10日起實施，有效期3年。

近期，廣東多地皆於近期嚴查順風車非法營業，多名司機日前稱，廣東多地發布了營運車輛禁止接順風車訂單的通知，平台系統進行限制的同時，不少司機稱因非法營運收到了罰單。例如，廣州市番禺區交通運輸局一工作人員介紹，目前按該市規定，營運車輛不能接順風車訂單，只有非營運車輛才能接，且非營運車輛一天也不能接超過三單，超過即屬非法營運。