廣州非法運營順風車高速追尾　致3死2傷　官方：死者含11個月嬰兒

2024年8月18日晚，位於廣州市增城區的花莞高速上行45km800m路段處，一輛搭載乘客的哈啰順風車追尾因事故橫跨多個車道的貨車，造成小車上3人死亡2人受傷、直接經濟損失450.64萬元。

2月22日，廣州市應急管理局發布這起較大道路交通事故調查報告。



2024年8月18日23時23分，陳某駕駛贛AK92**號重型半掛牽引車，牽引贛AK6**掛號重型倉柵式半掛車，從南香山服務區出口匝道進入慢車道，行駛至花莞高速上行45km800m處。

由於陳某駕駛的重型牽引車遭黃某軍駕駛粵B牌貨車追尾碰撞，導致半掛車斜停，車身橫跨應急車道等多條車道，車尾位於中間車道。黃某軍被困駕駛位。

1分鐘46秒後，何某華駕駛粵A牌小型轎車，搭載乘客鄺某華、蔣某娣、楊某穎、楊某先，由西往東沿中間車道行駛，車頭碰撞黃某軍駕駛的粵B貨車車尾。事故造成蔣某娣和楊某穎當場死亡，何某華受傷經醫院搶救無效於19日3時33分死亡，鄺某華、楊某先受傷。

據悉，粵A牌小型轎車為哈囉順風車，司機何某華駕車在湖南省永州市道縣萬家莊街，接上通過哈囉順風車平台下單的乘客蔣某娣、楊某先、11月齡幼兒楊某穎，又在清遠市陽山小江鎮鄺塘村接上另一乘客鄺某華，至事發路段車頭碰撞貨車車尾。

白色哈囉順風車追尾致3死2傷。

報告表示，事故直接原因為貨車司機黃某軍過度疲勞，卻仍駕駛安全技術性能不合格的機動車，被追尾的陳某駕駛的半掛車反光標識不合格，在高速公路上低速行駛，導致第一次碰撞事故發生，黃某軍被困駕駛室。

而哈囉順風車司機何某華則長時間長距離駕駛，在乘客未按規定使用安全帶的情況下駕駛機動車，且未按照操作規範安全駕駛，遇事採取措施不及時，追尾碰撞前序事故中尚未能做出警示和撤離的車輛，導致3人死亡2人受傷。

事故調查報告建議對相關駕駛員進行處理，對相關單位和人員實施行政處罰，對部份單位的其他安全管理問題移交當地政府職能部門處理，對相關政府部門人員履職方面線索移送紀檢機關辦理。

報告披露，哈囉順風車信息服務平台注冊接入的信息審核、注冊接入機制存在重大漏洞。廣州市政策不允許順風車業務，即非法營運。此外，營運車輛租賃企業對合同駕駛員的營運方式和日常駕駛行為放任不管。

未來將強化對順風車平台相關工作的監管，督促平台企業強化駕駛員接單行為約束，督促平台企業要認真梳理在冊的駕駛員和車輛中利用當地政策躲避監管、開展非法營運的情況，並列出明細清單，及時移交當地交通運輸部門進行查處。