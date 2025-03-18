光大集團原董事長李曉鵬受賄逾6000萬　判監15年

央視報道，黑龍江省大慶市中級人民法院18日（周二）一審公開宣判中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長李曉鵬受賄案，對李曉鵬以受賄罪判處有期徒刑十五年，並處罰金人民幣六百萬元；對其受賄犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



光大集團原董事長李曉鵬受賄逾6000萬元，當庭認罪悔罪。（央視新聞）

經審理查明：1994年至2021年，李曉鵬利用擔任中國工商銀行河南省鄭州市分行黨委書記、行長，中國工商銀行北京市分行黨委書記、行長，中國工商銀行黨委委員、行長助理、副行長，中國工商銀行股份有限公司黨委委員、副行長，招商局集團有限公司黨委副書記、總經理、副董事長，中國光大集團股份公司黨委書記、董事長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在貸款授信、企業融資、業務承攬等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣6043萬餘元。

法院認為，李曉鵬的行為構成受賄罪，數額特別巨大，應依法懲處。鑒於李曉鵬到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。