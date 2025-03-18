男性結紮遭拒、侵犯婦女私隱　民間組織：三孩催生過度影響生育權

中國民間組織「三孩催生政策監察網絡」近日發布報告，指出當前三孩政策的實施偏差可能影響婦女生育權。報告顯示，部分醫院拒絕為男性實施結紮手術，而社區工作人員則詢問個人備孕計畫，這些行為對婦女的生育選擇造成了壓力。



在3月8日婦女節前夕，該組織公布的研究報告詳細分析了各地三孩政策的具體執行情況，並揭示了政策執行中的偏激現象。報告還探討了中國人生育意願及態度，並討論了婚姻制度對生育政策的影響。

自1979年開始的一胎化政策在2015年轉為全面二孩政策，而2021年5月31日正式實行三孩政策，旨在應對老齡化及少子化問題。然而，根據《社會藍皮書：2022年中國社會形勢分析與預測》的調查，僅有6.95%的受訪者表示願意生育三孩，顯示大多數家庭對政策並無共鳴。

報告由北京研究團隊自2024年9月開始撰寫，內容涵蓋政策文件梳理、網上資訊收集及對育齡婦女的訪談。報告特別指出，隨著三孩政策的推行，一些地方政府的鼓勵措施已引發輿論爭議。

例如，在山東、福建和河南等地，男性結紮手術遭拒的案例屢見不鮮，醫療人員甚至告知患者「國家下文不讓做了」。此外，婦女的私隱權也受到侵犯，多地社區工作人員主動詢問個人結婚及備孕計畫，引起公眾反感。

調查顯示僅有6.95%的受訪者表示願意生育三孩，顯示大多數家庭對政策並無共鳴。（VCG）

該報告擔憂，在數據時代，個人生理和醫療信息易被追蹤和洩露，甚至可能被用於詐騙。報告還提到，當「催生」成為政績時，容易出現過度宣傳的現象，舉例來說，西安政府在七夕節前發送的祝福簡訊：「願您愛情甜蜜、適齡婚育、優生優育，共創生育友好，賡續中華血脈，共擔復興重任！」便引發了網民的嘲諷。

報告指出，部分地方試圖號召中共黨員幹部帶頭生育，這一現象令人警惕，因為類似的強制措施曾在40年前的計劃生育政策中出現。報告預見，隨著對婚姻制度和三孩政策的質疑，相關言論將面臨更嚴厲的審查。今年1月19日，中共中央網信辦啓動「清朗·2025年春節網絡環境整治」專項行動，重點整治6方面問題，其中就包括「刻意渲染鼓吹不婚不育、反婚反育等話題」。

報告強調，提高生育率應建立在尊重婦女權益及提供公平發展機會的基礎上。在「人口紅利」逐漸消失的背景下，外界對中國政府是否會實施「強制生育」的討論愈加激烈。

最後，報告提出六大建議，首先是取消一些現有的規定、限制或禁令，保障個體生育自主權。如「二孩」、「三孩」之類生育數量規定、對流產藥物的過度限制、對墮胎及結紮手術的過度限制、對單身婦女使用人類輔助生殖技術的禁令。

報告也認為，把生育率低迷與經濟衰退等掛鉤，是忽略了有些小國依靠精良的製造業科技創新等仍在全球經濟中佔據重要地位，因此生育率低迷也沒那麼可怕。