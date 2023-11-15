假扮｢90後白富美｣　上海39歲三孩單親媽媽連騙3男　判坐監13年

近日，上海靜安法院公布一起詐騙案判決。一名39歲、育有3個孩子的單親媽媽王某某假扮「90後白富美」在社交軟件先後與2名男子相識，並以戀愛結婚為誘，通過借錢、索要等方式詐騙2人共約70餘萬元。

警方調查期間發現，王某某還以同樣手法詐騙另一男子，已於2023年6月被浦東法院判刑，但因哺乳期獲監外執行。

近日，靜安區公布一審判決，以詐欺罪判處王某某有期徒刑11年，併處罰金15萬元，與浦東法院判決之罪數罪併罰，決定執行有期徒刑13年，併處罰金20萬元。



2023年1月，李先生透過交友平台認識了單身的「白富美夏某某」，對方聲稱出生於1994年，從事教育機構工作，家庭優渥有多處房產，甚至向李先生發送了房產資料截圖。

「夏某某」租來的法拉利。（上觀新聞）

見面時「夏某某」常開Ferrari（法拉利）、Porsche（保時捷）現身，令李先生對其「白富美」身份深信不疑。因此，當「夏某某」主動表示要與李先生戀愛，甚至提出「閃婚」時，李先生毫不猶豫地答應了。期間，「夏某某」還向李先生展示一張餘額高達900萬的銀行帳戶截圖。

婚約在身，「夏某某」開始不斷以訂婚、算卦、拍婚紗照等理由索要錢款，李先生有求必應。其後，「夏某某」再以家人重病、學員退費、銀行卡被凍結等各種理由向李先生借款。為解決未婚妻的難題，李先生花光了全部積蓄，甚至還在教唆下向各類網貸平台貸款。

王某某與被害人的聊天記錄顯示，其常以家人重病等原因借款。（上觀新聞）

然而，「夏某某」只借不還，婚期亦遲遲未定。心存疑慮的李先生向「夏某某」提供的房產資料所在地詢問得知，該房產所有權人並非夏某某。2023年6月，李先生如夢初醒，遂向公安機關報警，稱自己被未婚妻詐騙幾十萬元。

據李先生提供的相關訊息，警方找到「夏某某」的暫住地，發現其正與一名徐姓男子同居。經詢問得知，「夏某某」用相同的手段，向徐先生借款幾十萬元。

經調查，「夏某某」真名叫王某某，是一名39歲、三孩單身母親。豪車是其租賃而來，高額存款亦為偽造。而其在詐騙李、徐2人時，還涉嫌另外一起詐騙案，以相同手法騙取馬先生錢款，上海浦東法院已於2023年6月對王某某以詐欺罪作出有罪判決，因其當時處於哺乳期暫予監外執行。此外，王某某還有前科，曾因詐欺罪被判刑罰。

靜安區判決資料顯示，2023年1月至5月間，王某某虛構「夏某某」的身份，以戀愛為名先後騙取被害人李先生、徐先生共計70餘萬元，並將騙取款項用於網路賭博，揮霍殆盡。2023年9月1日，靜安區檢察院以詐欺罪對王某某提起公訴。

近日，靜安區法院作出一審判決，以詐欺罪判處王某某有期徒刑11年，併處罰金15萬元，與浦東法院判決之罪數罪併罰，決定執行有期徒刑13年，併處罰金20萬元。